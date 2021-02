Covid-19 : Le Maroc a prôné une stratégie proactive, audacieuse et pionnière

Le Maroc a prôné une stratégie proactive, audacieuse et pionnière de lutte contre la pandémie du Covid-19, devenant le premier pays africain à lancer une campagne de vaccination, a indiqué l'ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Farida Loudaya.

Dans une interview accordée au journal colombien Primicia Diario, Mme Loudaya a affirmé que les mesures prises par le Maroc en réponse à la pandémie constituent un motif "de fierté", lesquelles ont permis de maitriser le nombre d'infections et d’atténuer les effets économiques et sociaux de la crise sanitaire.



Par ailleurs, la diplomate a fait observer que la campagne de vaccination lancée il y a quelques semaines, avance à pas sûrs dans l’objectif d’immuniser 80% de la population, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a insisté sur la préparation adéquate et le bon fonctionnement de cette grande opération nationale, tant au niveau sanitaire et logistique, que technique, avec un accent particulier sur l'accessibilité du vaccin dans un cadre social et solidaire, et sa disponibilité gratuite et en quantité suffisante.



Au volet de la solidarité du Royaume avec les pays africains, elle a relevé que le Souverain, après avoir lancé un appel à la fraternité africaine, insistant sur la nécessité d'une approche pragmatique , orientée vers l'action et l'échange d'expériences, a donné ses hautes instructions pour fournir une aide médicale importante à plusieurs pays africains.



"Ce geste généreux visait à fournir du matériel médical de prévention, des lots de médicaments et des moyens de protection contre le Covid-19, une initiative qui a été saluée par la communauté internationale", a rappelé Mme Loudaya.



D’autre part, la diplomate marocaine, qui répondait à une question sur la coopération entre le Maroc et la Colombie en matière d'éducation, a souligné que les échanges universitaires ont toujours été à l’ordre du jour en vue d’élargir les perspectives personnelles et éducatives, ainsi que pour explorer, valoriser et appréhender les différentes cultures, et améliorer les capacités linguistiques des étudiants.



Dans ce sillage, plusieurs accords de coopération académique ont été signés, comme ceux entre l'Université internationale de Rabat et les universités colombiennes de Rosario à Bogotá et Medellín, portant sur la promotion d’une connaissance mutuelle entre les générations futures, a-t-elle précisé.

