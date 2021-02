Covid-19: Le ministère de la santé appelle les citoyens à redoubler de vigilance face à l'apparition de nouveaux variants

Le ministère de la santé a appelé l’ensemble des citoyens à redoubler de vigilance face à l'apparition de nouveaux variant de la covid-19, surtout que le Royaume est en pleine opération de vaccination contre l'épidémie.

"Le ministère de la santé rappelle que le virus de la COVID-19 continue de sévir au pays et appelle, par conséquent, l’ensemble des citoyens à redoubler de vigilance, surtout que le pays est en pleine opération de vaccination contre le coronavirus et que l’immunité collective n’est encore pas atteinte", indique le département dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.



Dans le cadre de la stratégie de veille génomique mise en place par le Ministère de la Santé pour la recherche des nouveaux variants du SARS-CoV2, le Consortium des Laboratoires en charge de la veille génomique et du suivi des souches circulantes au niveau national annonce la détection de 21 nouvelles souches du variant anglais. Ainsi, le nombre total des cas de ce variant s’élève à 24 souches décelées à ce jour, note la même source, précisant que le dispositif de la veille génomique n’a détecté, à ce jour, aucun variant sud-africain ni brésilien sur le territoire national.



Le ministère souligne l’obligation de continuer à se conformer strictement aux mesures préventives, en portant, de façon correcte, le masque de protection, en respectant la distanciation physique de plus d’un mètre, en lavant régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par le gel hydro-alcoolique.



Il invite aussi le grand public à éviter tout rassemblement et incite les personnes âgées ou souffrantes de maladies chroniques à redoubler de prudence.

MAP: 21/02/2021