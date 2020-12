Covid-19: Le taux de reproduction du virus se stabilise à 0,93

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 affiche une légère amélioration continue et se stabilise à 0,93 dimanche dernier, a indiqué, mardi à Rabat, le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih.

Présentant le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, M. Meziane Belfkih a souligné que la courbe épidémiologique hebdomadaire relative à la Covid-19 au Maroc a évolué en baisse de 12,2% jusqu'au 20 décembre.

Cette tendance à la baisse a été observée, notamment, dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (-50%), Souss-Massa (-38,8%), Guelmim-Oued Noun (-23,1%), Rabat-Salé-Kénitra (-22,6%), Beni Mellal-Khénifra (-15,6%), Casablanca-Settat (-9,9%), Marrakech-Safi (-6%), Laâyoune-Sakia El Hamra (-5,2%) et Fès-Meknès (-2%).



La courbe épidémiologique hebdomadaire a, en revanche, évolué en hausse dans les régions de Drâa-Tafilalet (+15%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (+7,2%) et l'Oriental (+3,9%), a-t-il dit.



Quant à la courbe de décès, elle a enregistré une baisse de 12,1% au cours des deux dernières semaines, a-t-il poursuivi.



Sur le plan mondial, le nombre de cas positifs s'élève à 77.412.198 jusqu'au 21 décembre, soit un taux d'incidence cumulé de 993,1 pour 100.000 habitants.



Le nombre de décès enregistré s'est établi à 1.703.527, soit un taux de létalité de 2,2%, a-t-il ajouté, précisant que le nombre de personnes guéries a atteint environ 54.305.862, soit un taux de guérison de 70,2%.



Dans le même contexte, le responsable a insisté sur l'importance de respecter les mesures sanitaires préventives qui sont de nature à limiter la propagation du virus, notamment le port des masques de protection, le lavage régulier des mains, la distanciation physique et l'utilisation de l'application Wiqaytna.

(MAP-22/12/2020)