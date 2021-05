Covid-19: les mesures préventives continuent de porter leurs fruits

Les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 continuent de porter leurs fruits sur la courbe épidémiologique nationale, a indiqué, mardi à Rabat, le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la santé, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Présentant le bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le Royaume, le responsable a mis en exergue la baisse significative des cas d'infection à la Covid-19 au Royaume (-19.5%) pour quatre semaines consécutives, soulignant que cette amélioration n’est que le fruit du respect des mesures sanitaires mises en place dans le Royaume, notamment pendant le mois sacré du Ramadan.



Cette tendance baissière, poursuit le responsable, a concerné neuf régions du Royaume, à savoir Guelmim-Oued Noun (-50%), l’Oriental (-43.3%), Rabat-Salé-Kénitra (-33.7%), Dakhla-Oued Eddahab (-29%), Marrakech-Safi (-23,1%), Casablanca-Settat (-21.1%), Béni Mellal-Khénifra (-18.2%), Draa-Tafilalet (-8,7%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-6.7%).



Cependant, une augmentation des cas positifs a été observée en comparaison avec les deux dernières semaines au niveau des régions de Souss-Massa (+23%), Laâyoune-Sakia El Hamra (+28.8%) et Fès-Meknès (+40%).



En outre, les cas actifs sont passés de 5.109 cas il y a deux semaines à 3.878 jusqu'à lundi, soit une baisse de 31.7 %, a-t-il relevé, ajoutant que les indicateurs ont enregistré une régression pour la quatrième semaine consécutive de 20% pour les cas critiques ou sévères admis aux unités de soins intensifs, passant ainsi de 349 cas à 279 cas.



Pour cette même période, M. Meziane Bellefquih a indiqué que le taux de reproduction du virus a également connu une baisse significative en se stabilisant en fin de semaine à 0.90, précisant que le Royaume aspire à atteindre un taux de reproduction inférieur à 0.7.



Le responsable a fait état de 513.922 cas positifs enregistrés au Maroc jusqu'au 10 mai, soit un taux d'incidence de 1.413 par 100.000 habitants, faisant savoir que ces données placent le Maroc à la 39-ème position mondiale et 2-ème au niveau continental en termes de cas positifs.



En outre, M. Bellefquih a indiqué que jusqu'à lundi, 9.077 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 1,8%, contre un taux mondial de 2,1%, soulignant que le taux de guérison s'est stabilisé à 97,5% avec 501.146 personnes rétablies.



Le responsable a également abordé d'autres points tels que la poursuite de la campagne nationale de vaccination au lendemain de la réception de doses supplémentaires du vaccin Sinopharm et l’élargissement de la tranche d’âge de vaccination pour les 50-55 ans.



Le ministère de la Santé exhorte tous les citoyens à continuer à respecter les mesures restrictives, notamment pendant la période d’Aid El Fitr, à poursuivre les efforts consentis et à prendre toutes les dispositions nécessaires, afin d'endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays.

(MAP-11/05/2021)