CPS de l'UA: le Maroc pour une approche multidimensionnelle pour lutter contre le terrorisme en Afrique

Le Maroc a insisté lors d’une retraite du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA), tenue à Bujumbura au Burundi, sur l'urgence d'adopter une approche multidimensionnelle pour lutter efficacement contre la menace terroriste en Afrique.

Lors de la 3ème réunion consultative entre le CPS de l’UA et les organes délibérants des Communautés Économique Régionales et Mécanisme Régionaux (CER/MR) tenue lundi et mardi à Bujumbura au Burundi, le Maroc a reconnu l’urgence d’adopter une approche multidimensionnelle, holistique et intégrée pour lutter efficacement contre la menace terroriste dont souffre plusieurs pays africains.

A l’occasion du débat sur la recrudescence du terrorisme et de l’extrémisme violent en Afrique, la délégation marocaine a souligné que la présence des groupes terroristes, ainsi que de leurs alliés à travers l’Afrique, a entraîné des dégâts humains et matériels de taille ainsi que des déplacements massifs de la population civile à travers les frontières constituant ainsi un défi de sécurité majeur pour ces pays en Afrique.

Pour faire face de manière efficace à cette menace, la délégation marocaine a rappelé l'importance capitale de l'alerte précoce et la diplomatie préventive dans la lutte et la prévention contre les menaces sécuritaires menaçant dangereusement le continent et qui ne cessent d’entraver la réalisation des objectifs phares de l’agenda 2036 de l’organisation panafricaine ainsi que les objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies.

Cette réunion a été l’occasion pour la délégation marocaine de mettre en exergue le rôle pionner du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent et ses efforts consentis pour mieux identifier, analyser et prévenir les menaces terroristes notamment en Afrique, concrétisant ainsi l'action africaine commune contre la menace terroriste.

Face au danger que représente le terrorisme pour les pays africains, le Maroc a reconnu l’importance urgente d'adopter une approche multidimensionnelle, globale, holistique, sur la base du nexus paix, sécurité et développement, pour contrer ces liens dangereux et promouvoir une réponse efficace et intégrée qui prend en charge les préoccupations de base du citoyen africain pour atteindre les objectifs de développement humain, promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, et soutenir l'intégration économique régionale fondée sur le principe gagnant-gagnant.

Dans le cadre de la coopération du Royaume avec les pays africains, la délégation marocaine a réitéré la disposition du Maroc a partagé son expérience internationalement reconnue et saluée avec les pays africains amis dans leur guerre contre ce phénomène qui paralyse leurs processus de développement.

(MAP 30.08.2023)