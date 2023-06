CSEFRS: examen des versions préliminaires d'avis sur des projets de textes législatifs

Le bureau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi, une réunion consacrée à l'examen des versions préliminaires de ses avis sur nombre de projets de textes législatifs, soumis au conseil par le chef du gouvernement.

Lors de cette réunion présidée par Habib El Malki, président du conseil, l'accent a été mis sur les projets d'avis au sujet du projet de loi portant sur l'enseignement scolaire, du projet de décret relatif à l'orientation scolaire et professionnelle et au conseil universitaire, du projet de décret fixant les applications de l'ingénierie linguistique dans l'enseignement scolaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, précise le CSEFRS dans un communiqué.



Il a été ainsi décidé de soumettre ces projets d'avis dans leur version définitive à l'Assemblée générale pour approbation lors de sa prochaine session extraordinaire, avant de les présenter au chef du gouvernement.



MAP: 08/03/2023