École publique de qualité: M. Benmoussa met en avant la méthodologie participative dans la mise en œuvre de la feuille de route

Le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a mis en avant, mercredi à Rabat, la méthodologie participative en tant que mécanisme d'accompagnement de la mise en œuvre de la Feuille de route pour une école publique de qualité.

M. Benmoussa a souligné, dans une déclaration à la presse à l'issue de sa participation à un atelier organisé au profit des cadres pédagogiques de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Rabat-Salé-Kénitra, dans le cadre des consultations nationales sur une "Ecole de qualité pour tous", l'importance d'adopter cette approche participative notamment après l'implémentation de la feuille de route.

Cette méthodologie permettra de mettre en œuvre des mesures pratiques qui ont un impact sur la qualité des apprentissages des élèves, et maintenir cette mobilisation pour le succès de cette réforme a relevé M. Benmoussa, notant que le bilan des consultations sera présenté en septembre prochain.

Les concertations marquées par une forte participation du corps éducatif, des élèves, des familles, de la société civile, ainsi que des élus, aux niveaux provincial, régional et national ont permis d'enrichir la feuille de route par des idées nouvelles, a-t-il souligné, mettant en avant l'importance accordée à cette démarche par l'ensemble des partenaires de l'école publique marocaine.

Il a salué, dans ce sens, l'engagement et l'implication de tous les partenaires, à travers leurs grands efforts déployés afin de promouvoir l'école de qualité, faisant savoir que la feuille de route définit les objectifs et les étapes à franchir pour réaliser ce travail.

La participation à ces ateliers vise à approfondir les consultations sur une école de qualité, dans la perspective de promouvoir une véritable renaissance pédagogique, a estimé, de son côté, Mustapha Halidane, directeur de l'école "Al-Masjid" relevant de la direction de Skhirat-Témara.

Les consultations se sont déroulées dans une atmosphère de responsabilité, s'est-il félicité, notant que tous les acteurs de éducatifs ambitionnent d'avoir une école qui lutte contre la déperdition scolaire, et réponde aux besoins de tous les élèves en présentant une offre scolaire diversifiée et compatible à leurs compétences et préférences, et par la même occasion, ouverte sur son environnement.

Lors de cette rencontre, plusieurs axes ont été abordés notamment "Comment mettre en œuvre le concept d'une école ouverte" et "Quel est le meilleur cadre fonctionnel pour une gestion efficace et indépendante des établissements", ainsi que la présentation de la feuille de route pour une école publique de qualité.

MAP 06/07/2022