Education nationale: définition de 167 cadres de référence actualisés des examens certifiants

Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé avoir défini 167 cadres de référence actualisés pour l'élaboration des sujets des examens certifiants.

Il s'agit de 62 cadres de l'examen national du baccalauréat, 12 cadres de l'examen régional de la 1-ère année du baccalauréat, 11 cadres de l'examen régional du cycle collégial, 4 cadres de l'examen provincial des études primaires et 78 cadres de l'examen de technicien supérieur, précise un communiqué du département de l'éducation nationale.



Les cadres de référence actualisés ont été publiés sur le site du ministère (www.men.gov.ma) et une copie en a été adressée à tous les élèves de terminale baccalauréat, via leur adresse électronique Taalom.ma, a fait savoir la même source, notant que les cadres de l'épreuve de synthèse des matières professionnelles relatives aux filières professionnelles du baccalauréat seront publiés dans les prochains jours.



Le 19 avril dernier, le ministère avait annoncé qu'il a été décidé d'adopter des cadres référentiels actualisés dans la détermination des sujets d'examens, à la lumière des taux d'exécution différenciés des programmes dans les différents cycles.



Les candidats désirant consulter les cadres de référence actualisés sont invités à télécharger les fichiers desdits cadres sur le site du ministère et sur l'adresse électronique Taalim.ma pour les élèves de terminale, souligne le ministère, expliquant que pour accéder à cette adresse électronique, le candidat a besoin de renseigner son login composé de codeMassar sur le site Taalim.ma, en entrant le compte CodeMassar@taalim.ma et son mot de passe.



Si le candidat ne dispose pas du mot de passe ou l'a oublié, il peut recourir au service "mot de passe oublié" dans l'espace apprenant ou sur le lien "https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve". Afin de le sécuriser, le mot de passe doit être immédiatement changé après le premier accès à l'adresse électronique.

