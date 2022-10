Éducation Nationale : inauguration de l'extension du Datacenter principal et d'un Datacenter de backup

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a procédé, jeudi, à l'inauguration de l'extension des équipements du Datacenter principal du Département de l’Éducation Nationale (DEN) à Rabat et d'un Datacenter de backup à Marrakech.

Le développement de ces deux centres, inaugurés en présence de la directrice générale de l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), Malika Laasri, et de la directrice résidente adjointe de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, Claudia Pirela, s'inscrit dans le cadre de l'appui apporté par l'Agence MCA-Morocco au DEN au titre de la sous-composante "Renforcement du système d’information MASSAR" du projet "Education Secondaire", relevant du programme de coopération "Compact II" conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par MCC.

Cet appui spécifique vise à renforcer la capacité et les performances du Datacenter principal du DEN pour s’aligner avec les nouveaux développements réalisés dans le cadre du projet "Education Secondaire" ayant permis de hisser le taux de couverture fonctionnelle du SI-MASSAR de 25% à 95%, de contribuer à assurer une gestion efficace et efficiente de tous les aspects relatifs à la scolarité des élèves et du système éducatif dans sa globalité, de renforcer la sécurité des deux Datacenters et de favoriser la communication entre les parties prenantes.

Outre la maintenance évolutive des modules du SI-MASSAR existants et le lancement de trois applications mobiles pour faciliter l’accès aux services du système d’information "Massar" (MASSAR Moutamadris, MASSAR Waliye et MASSAR Moudaris), il a été procédé au développement de nouvelles fonctionnalités et applications dédiées à la gestion des Projets d’Etablissements Intégrés (PEI), de la formation continue des cadres administratifs et pédagogiques, des apprentissages des élèves, du sport scolaire, des équipements informatiques et didactiques mis à la disposition notamment des établissements scolaires, des partenariats conclus par ces établissements, ou encore de leurs sites web.

La mise en place d’un Datacenter de backup au niveau de la ville de Marrakech, grâce à la mobilisation et l'aménagement par l'Académie Régionale d’Éducation et de Formation de Marrakech-Safi d’un local pour abriter l’ensemble de ses équipements, vise à assurer la continuité du fonctionnement normal du système d’information du DEN en cas de sinistre majeur (incendie, inondations, etc.) affectant le Datacenter principal.

S'exprimant à cette occasion, M. Benmoussa a expliqué que le développement du Datacenter national et sa sécurisation par un Datacenter de backup répond aux principes d'efficience, d'accélération de la réforme de l’éducation et de résilience, précisant qu'en termes d’efficience, il représente la solution idoine pour la mutualisation des ressources informatiques et de l’expertise demandées aux niveaux des différentes structures du ministère aux échelles centrale, régionale, provinciale et locale.

En termes d’accélération de la réforme, le Datacenter national concentre un nombre important de solutions informatiques qui soutiennent la majorité, sinon la totalité, des projets de réformes du ministère avec un actif important dans le développement de l’usage et de services rendus aux citoyens, alors qu'en termes de résilience, le fonctionnement du Datacenter pendant la période du Covid reste le meilleur exemple en supportant la plateforme d’enseignement à distance qui était ouverte dans un temps record et gratuitement à tous les élèves marocains et leurs parents -grâce à l’appui de l’ANRT et des opérateurs télécom- et en assurant un ensemble de services administratifs en ligne ainsi que le télétravail à tous les cadres du ministère, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que ce projet d’extension a permis d’augmenter la capacité et la performance du Datacenter national et de disposer d’un second Datacenter de backup à même d’offrir une infrastructure informatique suffisante, qui répond aux normes internationales en termes de sécurité et d’hébergement, et qui ouvre une voie sûre pour le développement du système d’information.

De son côté, Mme Laasri s'est félicitée de l'inauguration de ces deux centres qui offrent un traitement rapide des données et un accès à l'information au profit des élèves, de leurs parents et des enseignants.

D'après la responsable, une enveloppe d'environ 14,4 millions de dirhams a été allouée comme appui à l'extension des équipements du Datacenter principal du DEN à Rabat et à la mise en place d'un Datacenter de backup à Marrakech, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Education Secondaire" relevant du programme de coopération "Compact II".

Pour sa part, Mme Pirela a salué le partenariat "solide" entre les gouvernements marocain et américain, se réjouissant des résultats remarquables réalisés notamment en ce qui concerne le "Renforcement du système d’information MASSAR" du projet "Education Secondaire".

Cette cérémonie a été marquée par la présentation du bilan des réalisations de la sous-composante "Renforcement du système d’information MASSAR" du projet "Education Secondaire", relevant du programme de coopération "Compact II, en plus d'une visite au Datacenter principal du DEN.

(map 13/10/2022)