Énergie nucléaire: Le CNESTEN-Maroc et l'ARSN-Mauritanie renforcent leur coopération

Le Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) et l'Autorité Nationale de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité Nucléaire (ARSN) de la République Islamique de Mauritanie ont conclu, jeudi, un accord de partenariat pour le renforcement des liens de coopération en matière de l’utilisation pacifique des applications nucléaires dans la région d’Afrique.

En vertu de cet accord, signé par le Directeur général du CNESTEN, M. Khalid EL Mediouri, et le Président de l'ARSN, M. Ishagh Mohamed Moussa, les deux institutions renforceront l’échange d’expériences et le développement des compétences humaines dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, indique un communiqué du CNESTEN parvenu vendredi à la MAP.

Cela se fera notamment à travers l’accueil de séjours scientifiques, l’encadrement de stages professionnels, le déploiement d’expertise technique ou encore l’organisation et la participation conjointe à des séminaires ou ateliers sur des thématiques d’intérêt commun, selon la même source.

Les deux institutions ont particulièrement mis en place, à cet effet, des mécanismes de pilotage et de suivi des actions à entreprendre dans le cadre de cet accord, de nature à permettre une meilleure contribution des sciences et techniques nucléaires au développement des divers secteurs socio-économiques et ce, de manière sûre et durable, conclut le communiqué.

Le CNESTEN est un établissement public qui vise à promouvoir et rehausser la contribution des utilisations pacifiques des techniques nucléaires à l'effort du développement durable des secteurs socio-économiques du Maroc, tout en se conformant aux exigences des normes et standards de sûreté et de sécurité nucléaires, en renforçant l’innovation et le capital humain pour les besoins nationaux et régionaux, et en préservant et développant la connaissance nucléaire pour les générations actuelles et futures.

MAP: 12/03/2021