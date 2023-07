Énergie propre : Le Maroc donne l'exemple

Le Maroc donne l'exemple aux autres pays de la région en matière de développement de l’énergie propre, offrant une multitude d'opportunités d’investissement dans ce domaine, souligne le portail européen spécialisé "EnergyPortal".

“Avec ses objectifs ambitieux et son approche proactive de l'énergie propre, le Maroc est bien placé pour devenir un leader dans le secteur de l'énergie, donnant l'exemple aux autres pays de la région”, relève le média, dans un article intitulé “Marché de l'énergie au Maroc : tendances, prévisions et opportunités”.

Le marché marocain de l'énergie présente de nombreuses opportunités d’investissement dans les énergies renouvelables et pour la diversification du mix énergétique, note le portail, ajoutant que le secteur traverse une période de changement rapide au Maroc, alors que le Royaume cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés et à adopter un avenir énergétique plus durable.

Cette transition crée de nombreuses opportunités pour les investisseurs et les entreprises, qui peuvent capitaliser sur la demande croissante d'énergies renouvelables, de solutions d'efficacité énergétique et d'autres technologies innovantes, indique “EnergyPortal”, qui s’attend à ce que la transformation du marché de l’énergie se poursuit au Maroc, tirée par les investissements continus dans les énergies renouvelables et la recherche d'une plus grande sécurité énergétique.

Selon le portail, l'une des évolutions les plus notables du marché marocain de l'énergie a été la croissance rapide des énergies renouvelables. “Le pays s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de production d'énergie renouvelable, visant à atteindre 52 % de son mix énergétique total à partir de sources renouvelables d'ici 2030”, rappelle-t-il.

Cet engagement a été soutenu par des investissements importants dans des projets d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, ainsi que par des mesures incitatives pour le secteur privé, note la même source, ajoutant que le secteur marocain de l'énergie solaire, en particulier, fait la Une des journaux, grâce à la construction de la plus grande centrale solaire à concentration (CSP) au monde, le complexe Noor Ouarzazate.

“Le succès du complexe Noor Ouarzazate a stimulé de nouveaux investissements dans l'énergie solaire, avec plusieurs nouveaux projets en préparation”, affirme le média, relevant que le Maroc, qui dispose de certaines des meilleures ressources éoliennes de la région, avec des vitesses de vent moyennes de 9 mètres par seconde dans certaines zones, a également réalisé des progrès significatifs dans ce secteur.

“Le parc éolien de Tarfaya, qui a une capacité de 301 MW et est actuellement le plus grand d'Afrique”, note “EnergyPortal”.

Outre les énergies renouvelables, le Maroc a également exploré d'autres voies pour diversifier son mix énergétique et renforcer la sécurité énergétique, abonde le portail, évoquant le projet de construction d'un gazoduc depuis le Nigeria et l'attention croissante portée à l'efficacité énergétique.

Et de souligner que les changements importants qu’a connus le marché marocain de l'énergie sont motivés par une combinaison de facteurs, notamment la nécessité de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés, les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et le désir de positionner le Maroc comme un leader régional de l'énergie propre.

(MAP 28.07.2023)