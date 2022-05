Entretiens entre M. Mayara et l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat

Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s’est entretenu mercredi à Rabat avec l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Maroc, Mohamed Ould Hanani.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont passé en revue les différents aspects de la coopération qu’entretiennent les deux pays frères, en mettant l’accent sur les moyens susceptibles de hisser ces relations historiques au niveau des attaches unissant les peuples marocain et mauritanien, notamment les liens humains et culturels enracinés ainsi que l’histoire et le destin communs, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.



M. Mayara a exprimé, à cette occasion, sa satisfaction du niveau des relations bilatérales, relevant l’évolution positive qui les a marquées récemment après la tenue en mars dernier de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne, couronnée par la signature de 13 conventions et mémorandums d'entente dans les différents domaines, ajoute la même source.



Le président de la Chambre des conseillers a dans ce sens mis l’accent sur l’importance de continuer sur cette lancée qui confère à l’aspect économique tout son rôle en vue de consolider les relations bilatérales, soulignant en même temps l’importance vitale que revêt le poste frontalier El Guergarate pour faciliter le passage des marchandises et des personnes.



S’agissant de l’action parlementaire commune, M. Mayara a fait part de la pleine disponibilité de la Chambre des conseillers, de par sa particularité constitutionnelle, sa composition et ses fonctions, en vue d'inciter les deux gouvernements à déployer davantage d'efforts pour approfondir et développer les relations bilatérales, évoquant dans ce cadre les préparatifs en cours pour l'activation du rôle du groupe parlementaire maroco-mauritanien d'amitié et de coopération afin qu'il puisse apporter sa pierre à la consolidation de la coopération bilatérale et la hisser au plus haut niveau.



De son côté, l’ambassadeur mauritanien a exprimé la forte volonté qui anime son pays en vue d'impulser les relations Maroc-Mauritanie, notamment au volet économique, de renforcer les relations culturelles et humaines entre les deux pays ainsi que l’action parlementaire commune.



Le diplomate mauritanien a dans ce sens salué le processus encourageant des relations bilatérales dans les différents domaines ainsi que le indicateurs prometteurs dans les secteurs du tourisme, de la santé et de l’éducation, formulant le souhait de voir une plus grande adhésion du secteur privé à cette dynamique ainsi qu'un renforcement accru de la coopération entre les acteurs économiques des deux pays au service de l’intérêt des deux peuples frères.



A cette occasion, il a insisté sur la nécessité d’agir pour assouplir les conditions de circulation des investisseurs et d'accélérer le traitement des problèmes liés à l'octroi des visas d'entrée aux territoires des deux pays.



Par ailleurs et en lien avec la situation sécuritaire régionale, les deux parties ont relevé la convergence de leurs points de vue quant à la gravité de l'instabilité qui sévit dans la région Sahélo-saharienne et ses graves incidences sur les pays voisins, avec ce que cette situation exige en termes de coopération et de coordination étroites entre les parties concernées pour faire face aux défis liés à l’instauration de la sécurité et la lutte contre le trafic de drogues, rappelant à ce propos la tenue récemment à Marrakech de la réunion de la Coalition internationale de lutte contre le groupe terroriste Daech.

MAP: 25/05/2022