Entretiens maroco-émiratis sur les moyens de renforcer la coopération en matière d'investissement agricole

Les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière d'investissement agricole ont été au centre d'entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et le ministre émirati de l’Économie, Abdullah Bin Touq Al Marri.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette entrevue, M. Sadiki s'est félicité des relations solides de fraternité qui lient le Maroc et les Émirats Arabes Unis, mettant l'accent sur l'importance de développer l'investissement dans le secteur de l'agriculture et le transfert des technologies entre les deux pays, en vue notamment d'augmenter la production des filières agricoles.



Le ministre a également souligné la nécessité de renforcer la synergie entre le secteur privé des deux pays pour une coopération bilatérale plus efficace qui reflète le niveau des relations distinguées unissant les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc. Pour sa part, M. Al Marri a souligné que cette rencontre offre l'occasion d'encourager l'investissement, explorer les pistes et les opportunités d'investissement futures en matière d'agriculture, de technologies d'agriculture et de souveraineté alimentaire.



Saluant les relations solides et dynamiques entre les deux pays, le responsable émirati a rappelé la tenue, plus tôt dans la journée, de la première session ministérielle de la Commission économique mixte maroco-émiratie, visant notamment à renforcer les partenariats économiques et commerciaux entre les deux pays et à développer les mécanismes de coopération.



La première session ministérielle de la Commission économique mixte maroco-émiratie, marquée par la participation de hauts responsables des deux ministères et de certaines institutions publiques et d'acteurs du secteur privé des deux pays, a été précédée d'une rencontre bilatérale entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et M. Al Marri, qui a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la coopération économique et technique entre les deux parties.



L'objectif étant d'établir un cadre de coopération contribuant à développer, renforcer et diversifier les domaines de coopération économique et technique entre les deux pays à travers la mise en place de la Commission économique mixte maroco-émiratie.

MAP: 27/04/2023