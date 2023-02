Fonds des zones industrielles durables: lancement de l'appel à projets de la 2ème édition

L'appel à projets de la 2ème édition du Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID) a été lancé, mercredi à Rabat, à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco).

Cet appel à projets s'inscrit dans la continuité de la première édition du FONZID, mise en place conjointement, dans le cadre du programme de coopération "Compact II", conclu entre le Royaume et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par MCC.

Doté de 150 millions de dirhams (MDH), "FONZID II" vise à renforcer le modèle de zones industrielles durables et à contribuer à l'amélioration de la productivité et des performances environnementales et sociales des zones industrielles.

Ce fonds viendra étoffer l'offre de terrains industriels répondant aux besoins des entreprises en termes notamment de décarbonation, de qualité des infrastructures, de services d’accompagnement et de prix compétitifs et contribuera ainsi à l’accroissement des investissements privés et à la création d’emplois.

Ledit projet financera les projets de création et d’extension ou des projets de réhabilitation de zones industrielles existantes, selon un modèle inclusif et durable, tout en apportant une assistance technique aux porteurs de projets.

"Suite à la réussite de la 1ère édition du FONZID qui a connu un fort intérêt de l’écosystème des zones industrielles, nous souhaitons à travers le lancement cette seconde édition capitaliser sur les retours d’expérience pour renforcer l’offre du foncier industriel, dans une logique de durabilité et de pérennité des investissements", a dit à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Et de poursuivre: "Nous invitons les porteurs de projets à postuler massivement à cette initiative qui favorise la dynamique de transformation vers une industrie décarbonée et compétitive".

De son côté, la directrice générale de l’Agence MCA-Morocco, Malika Laasri, s'est dite fière de la participation au lancement de ce projet dont la première édition qui a démarré il y a quatre années a donné de "très bons" résultats.

Ce projet, a-t-elle précisé, d'une enveloppe budgétaire de 120 millions de dollars, sécurisé à 40% par le secteur privé et les collectivités locales, a permis la construction de neuf zones industrielles, estimant, à cet égard, que la deuxième édition est un signe d'un succès de la première mais aussi de la pérennité de l’approche et du modèle qui a été développé dans le cadre de MCA Maroc.

L'appel à projets du FONZID II, qui sera clôturé le 31 mai 2023, s'adresse à des entités publiques marocaines ayant parmi leurs prérogatives le développement et la gestion des projets de foncier industriel et aux entités privées qui peuvent être des organisations professionnelles, des groupements d'industriels, des associations et des gestionnaires de zones industrielles, des aménageurs développeurs privés de zones industrielles ou tous autres organismes à but non lucratif et sociétés privées investissant dans le développement, l'offre de service et la gestion des zones industrielles.

La 1ère édition du FONZID, rappelons-le, a appuyé 9 projets mobilisant un investissement global de 80 millions de dollars, dont une contribution des porteurs de projets de l’ordre de 46 millions de dollars, et devant générer à terme 57.000 opportunités d'emploi. L'investissement réalisé a permis de mettre en place une offre de terrains viabilisés, de bâtiments prêts à l’emploi et de bâtiments dédiés à l’offre de services pour les entreprises et les employés (guichets uniques, business centers, restauration, service de santé, transports, espaces de formation et de recherche d’emploi, crèches), en plus de la mise à niveau d’anciennes zones.

Ont pris part à cette cérémonie, l'ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar, et la directrice résidente de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, Carrie Monahan.

MAP 01/02/2023