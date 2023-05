Guelmim : Coup d'envoi des travaux de la rencontre "Investor Day"

Les travaux de la rencontre "Investor Day", dédiée à la promotion des investissements dans la région de Guelmim Oued-Noun, ont débuté vendredi à Guelmim, à l'initiative du Conseil régional de Guelmim Oued-Noun et la Société financière internationale (IFC - International Finance Corporation).

Cette rencontre de deux jours vise à mettre en avant les opportunités qu'offre la région dans des secteurs à fort potentiel, notamment les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, l'écotourisme, l'agriculture durable et l'économie bleue.



Cet événement constitue l'occasion pour la présidente du Conseil régional de Guelmim Oued-Noun, Mbarka Bouaida, de présenter les grands axes du Programme de développement régional (PDR), une feuille de route visant à favoriser le développement durable et à renforcer l'attractivité de la région.



"Investor Day" réunira plusieurs membres du gouvernement et des acteurs clés des secteurs public et privé marocains et internationaux pour discuter du potentiel économique de la région et des opportunités dont elle dispose, notamment en matière de mobilisation de l'investissement privé.



La première journée sera consacrée à trois tables rondes thématiques, animées par des experts d'IFC, tandis que la presse et les participants pourront, lors du deuxième jour, visiter des sites stratégiques de Guelmim Oued-Noun qui témoignent des atouts de la région.

MAP: 26/05/2023