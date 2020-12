Guelmim: Signature d'une convention pour créer une Cité des métiers et des compétences

Une convention de partenariat a été signée, samedi à Guelmim, entre l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun et le Conseil régional en vue de créer une Cité des métiers et des compétences (CMC), d'un montant de 125 millions de dirhams (MDH).

Cette convention a été paraphée lors d'un atelier régional pour discuter de la carte de formation et de la vision stratégique de la CMC de Guelmim-Oued Noon, par la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, le wali de la région, Mohamed Najem Abhay, et la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle, comprend quatre pôles: l'agriculture, le numérique, la pêche et le secteur du BTP.



Au cours de cette rencontre, Mme Tricha a fait savoir que la future CMC de Guelmim, qui ouvrira ses portes en 2023, va offrir 1.000 places pédagogiques.



S’étendant sur une superficie de 4 hectares, la Cité assurera une offre de formation diversifiée avec 29 filières, dont 40% pour l'agriculture, 28% pour le numérique, 16% pour la pêche maritime, tandis que le reste sera alloué au pôle BTP.



Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amazazi, accompagné de M. Abhay, de Mme Bouaida et de Mme Tricha, a effectué une visite au site devant accueillir cette Cité à Guelmim, avant le début de la session ordinaire du conseil d'administration de l'Académie régionale d'éducation et de formation, Guelmim-Oued Noun.

(MAP-26/12/2020)