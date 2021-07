Hôpital de campagne: Des ministres tunisiens saluent la solidarité agissante du Maroc

De hauts responsables tunisiens ont salué la solidarité agissante du Maroc avec les frères dans ce pays maghrébin face à la situation difficile engendrée par la pandémie de Covid-19, à l'occasion de l'inauguration officielle, jeudi, de l'hôpital de campagne marocain à La Manouba (Grand-Tunis), déployé sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, et le ministre de la Santé par intérim, Mohamed Trabelsi, ont souligné que l'installation de cette structure, qui fait partie de l'aide médicale d'urgence ordonnée par le Souverain au profit de la Tunisie sœur, va aider à la prise en charge des personnes atteintes du nouveau coronavirus, essentiellement celles ayant besoin d'oxygène ou de réanimation.



Dans une déclaration à la presse, M. Jerandi s'est félicité de "la grande initiative humanitaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'égard de la Tunisie, qui traduit l'entente fraternelle, la solidarité en temps d’adversité et la profondeur des liens existant entre les deux pays et peules frères".



M. Jerandi a rendu hommage aux "efforts considérables" déployés par l'équipe de construction (20 ingénieurs et techniciens) afin de hâter l'opérationnalisation de cette structure, qui comprend des équipements de soin de haute qualité.



De son côté, M. Trabelsi, par ailleurs ministre des Affaires sociales, a estimé que l'installation de cet hôpital et les autres actions solidaires entreprises par le Maroc "indiquent la voie vers l'unité maghrébine et dessinent une nouvelle page de l'histoire des relations intermaghrébines".



L'hôpital de campagne, a-t-il relevé, se distingue par la mobilisation de générateurs d'oxygène, surtout que les besoins de la Tunisie en cette matière sont estimés à quelque 250.000 litres par jour, dont 150.000 doivent être importés.



Aux côtés de MM. Jerandi et Trabelsi, la cérémonie d'inauguration officielle s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles et miliaires tunisiennes, notamment le Médecin-Général de Brigade, directeur général de la santé militaire en Tunisie, Mustapha Ferjani, ainsi que l’ambassadeur du Maroc en Tunisie, Hassan Tariq.



Installé à La Manouba, à 14 km de la capitale Tunis, l'hôpital de campagne devra concourir à réduire la pression que subissent actuellement les hôpitaux de cette région, en raison de la forte circulation du virus.

(MAP-30/07/2021)