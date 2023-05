Impériales 2023 : nécessité d'allier "intentions" et "approches scientifiques" pour réussir les chantiers stratégiques (M. Baitas)

Faire réussir les chantiers stratégiques nécessite d'allier "les intentions et les approches scientifiques", a indiqué, mercredi à Casablanca, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

"Les intentions sont importantes pour réussir les chantiers stratégiques, mais il est nécessaire de les allier à des approches scientifiques et réalistes qui associent la préparation mentale, la capacité de la mobilisation des ressources et de gestion avec la fourniture des moyens techniques et financiers et des stratégies convenables", a souligné M. Baitas dans une allocution lors d'une session plénière sous le thème "Moroccan breaking boundaries", tenue dans le cadre de la 6ème édition des Impériales.



Il est sans doute que "notre pays dispose de tout le potentiel pour gagner les défis les plus complexes, il faut uniquement croire en sa capacité à réussir et adopter les approches rationnelles et efficientes", a-t-il ajouté, citant dans ce sens la bonne gestion de la crise sanitaire du Covid-19 et les réalisations de l’équipe nationale lors de la coupe du monde de Qatar. En effet, le ministre a relevé que la réussite des chantiers stratégiques dans notre pays, comme c’est le cas pour le Plan Maroc vert, la protection sociale et les énergies renouvelables ne se limitent pas uniquement à la mobilisation des ressources humaines et les moyens matériels mais est tributaire de la capacité individuelle et collective de trouver les pistes de réussite, soulignant dans ce sens la nécessité de "croire en soi et en la capacité de créer des changements positifs".



Pour sa part, le président fondateur de l’Association "Les Impériales", Anouar Sabri a indiqué que la marque nationale doit être soutenue par une solide base économique, des infrastructures de qualité, des talents et des systèmes efficaces qui assurent une expérience positive pour les investisseurs, les touristes et les citoyens. Et d'ajouter que le Maroc est en effet un exemple intéressant de pays qui a tout le potentiel d’être une nation qui travaille sur son positionnement à travers une approche de diversification économique, la valorisation de son patrimoine culturel et la promotion de l’innovation dans les secteurs clés, notant que ce travail doit être soutenu par un fort "made in Morocco", sinon dans le cas contraire, le positionnement peut s'avérer fragile et vulnérable face aux aléas économiques, politiques, sociaux et environnementaux. En effet, le "made in Morocco" reste un facteur clé dans la promotion d’une nation branding. Pour y arriver un effort conséquent est à mettre dans le développement du capital humain et dans l’évolution des mentalités, a fait savoir M. Sabri.



De son côté, l’expert international en diplomatie et commerce extérieur, Amine Laghidi, a relevé que "breaking boundaries" dans le présent signifie "être capable de prendre de l’élan, comprendre le monde, voir les enjeux pour pouvoir les influencer et avoir la capacité de toucher aux détails pour réaliser concrètement sur le terrain".



Selon l'expert, "aujourd’hui, le Maroc n’a rien à envier aux autres pays, grâce à sa capacité, flexibilité et agilité de détecter le futur, il suffit juste d'avoir la confiance en soi, travailler ensemble en famille et faire preuve d’humilité pour faire briller notre marque Maroc que nous portons à l’intérieur de nous". Pour sa part, la Secrétaire générale de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), Wissal El Gharbaoui, a souligné que le Maroc a un côté unique et exclusif grâce à sa propre histoire, ses fondamentaux et sa géographie qui lui appartiennent à lui seul, et qui constituent sa force immense. En outre, elle a fait part de sa conviction que le Maroc jouit d'une force de l’image, une puissance de la culture, de l’identité et de la générosité grâce à tous ses fondamentaux et aux marocains d'ici et ailleurs. La Présidente de l'Union des Agences Conseil en Communication (UACC) et CEO de Bonzai Agency, Maria Aït Mhamed a estimé : "Lorsqu'on a le mindset de breaking boundaries, on ne se décrète jamais vainqueur, on ne prend rien pour acquis et on se dit que chaque étape fait partie d’un cheminement collectif".



Et d'expliquer que, "breaking boundaries" signifie aussi se fixer un cap hyper ambitieux et rêver grand pour pouvoir ensuite en faire un levier qui crée tout le temps une dynamique, et qui donne à tout un collectif envie de se dépasser et de donner le meilleur de soi même tous les jours. Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition se poursuit jusqu'au 12 mai au Carré d’Or de Casablanca, sous le signe de l'innovation et de la performance "Breaking boundaries : a matter of mindset".



L'association "Les Impériales" a été créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d'un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale.

MAP: 10/05/2023