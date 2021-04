Inauguration à Casablanca du centre d’innovation “ABA Technology”

Le centre d’ingénierie, innovation et managed services “ABA technology” spécialisé dans l’ensemble de la chaine de valeur de l’IoT et du design des projets technologiques à forte valeur ajoutée, a été inauguré, mercredi au Technopark de Casablanca.

Ce centre technologique, qui dispose de 80 ingénieurs avec des expertises et compétences complémentaires, foisonne de produits développés et fabriqués au Maroc alliant innovation répétitive et à grande échelle au service de plusieurs secteurs d’activités.

A cette occasion, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a relevé, dans une déclaration à la presse, que ABA Technology et ses filiales témoignent d’une grande agilité industrielle et d’innovation orientée client, capables d’assurer l’exécution des projets complexes dans des délais courts.

Il a, dans ce sens, noté que les compétences marocaines ont démontré leur capacité à innover et à développer de nouveaux produits à forte valeur ajoutée en cette période de crise, marquée par la pénurie des composants électroniques, la rareté et l’incertitude.

Le ministre a en outre fait observer que l’industrie électronique et digitale a joué dans ce contexte particulier un rôle très important, soulignant qu’elle représente un véritable enjeu de souveraineté nationale et d’indépendance technologique.

M. Elalamy s’est, par ailleurs, dit fier de pouvoir assister à la construction et la réalisation de ce projet d’envergure, félicitant l’ensemble des équipes pour le travail remarquable qui a été réalisé par ce centre, qui est à même de mobiliser les jeunes talents marocains de la filière électronique, l’internet des objets et de la transformation numérique.

Pour sa part, le président de ABA Technology, Mohamed Ben Ouda, a souligné qu’à l’ère de la transformation numérique et dans un contexte pandémique dans lequel les modèles économiques se réinventent sans cesse, ce centre témoigne de l’ambition stratégique du groupe de contribuer au développement d’un Maroc “plus connecté durable et résilient”, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et cela à travers la puissance de l’IoT, de l’électronique et de la transformation numérique.

“De la traçabilité de la chaine de froid du vaccin en temps réel à travers les capteurs connectés de température, aux villes intelligentes, à travers à des cameras de surveillance et de sécurité, les smart parking et les bornes de recharges pour les véhicules électriques, en passant par des solutions télémédecine, des capteurs de vibration pour la maintenance 4.0 des équipements, des stations météo connectées pour l’agriculture, le centre technologique foisonne de produits développés et fabriqués au Maroc”, a expliqué M. Ben Ouda.

Au delà du centre d’innovation, le groupe ABA Technology emploie 350 personnes, réparties entre ses filiales et dispose d’une usine à Bouskoura et une unité industrielle à Ain Sebaa pour la production des cartes électroniques et des équipements technologiques qui lui confère une véritable réactivité et agilité industrielle pour faire du 100% fabriqué au Maroc.

A travers ces différents actifs, ABA Technology maitrise aujourd’hui l’ensemble de la chaine de valeur de l’Iot, du design des projets technologiques à forte valeur ajoutée, de la fabrication des cartes électroniques jusqu’à l’intégration des solutions, en passant par la fabrication des capteurs connectés, le développement des solutions de connectivité et du logiciel.

Cette expertise rare et unique au niveau international permet au groupe industriel et technologique de provoquer des disruptions technologiques et d’inventer les nouveaux business models du futur, tout en contribuant à la reconfiguration des chaines de valeur pour devenir plus résilientes, efficientes avec une faible empreinte carbone.

Groupe industriel et technologique, acteur global et intégré de la chaine de valeur d’Iot, Aba Technology est structuré autour d’une galaxie technologique composée de 5 sociétés capables d’accélérer les transformations digitales et de provoquer des disruptions technologiques.

