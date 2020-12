Inauguration à Rabat de l'ambassade de la République d'Haïti

L'ambassade de la République d'Haïti au Maroc a été inaugurée samedi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre haïtien des Affaires étrangères et des Cultes, M. Claude Joseph.

A cette occasion, les deux ministres ont signé deux accords, une feuille de route de coopération pour la période 2021-2023 et un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation diplomatique.

La feuille de route porte sur plusieurs domaines, notamment la promotion économique et des investissements, la formation et l’enseignement supérieur et la coopération technique dans des secteurs clés comme l'agriculture, la pêche, les énergies renouvelables, la formation professionnelle, l'eau et la santé.



Le mémorandum d’entente vise, pour sa part, l’établissement d’un cadre de coopération durable en matière de formation des jeunes diplomates et en termes d’échange d’expériences et d’informations dans les domaines de la diplomatie et des relations internationales.



M. Claude Joseph a annoncé, à cette occasion, l’ouverture, lundi prochain à Dakhla, d’un consulat de la République d’Haïti.



Par cette initiative, Haïti scelle son engagement d’appuyer les efforts du Maroc visant la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

(MAP-12/12/2020)