Installation de Mme Zainab Candy consule générale de Sierra Leone à Dakhla

La diplomate sierra-léonaise, Mme Zainab Candy, a été installée lundi consule générale de son pays à Dakhla.

Mme Candy a été installée dans ses fonctions par l'ambassadeur de la République de Sierra Leone à Rabat, Atumanni Dainkeh, lors d'une cérémonie organisée au siège du consulat de ce pays africain, en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et de l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Mitqal.



Dans une déclaration à la presse, M. Dainkeh a relevé que l'installation de la consule générale reflète l'excellence des relations entre les deux pays, comme elle réaffirme la position de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc.



Cet acte vient "souligner les excellentes relations d'amitié et de coopération et notre volonté de continuer notre partenariat", a-t-il insisté, rappelant que la Sierra Leone avait fermement soutenu la volonté du Maroc de rejoindre sa famille institutionnelle, l'Union africaine (UA).



L’ambassadeur a ajouté que cet événement va au-delà de l’aspect politique, d’autant plus que Dakhla est une région qui regorge d’importantes opportunités économiques et d'investissement, notant que cet acte va servir les intérêts des deux Etats membres de l'UA "du point de vue économique et pour le bien-être des deux peuples".



Pour le diplomate sierra-léonais, il s’agit en effet de faciliter le transfert de biens et de services de la région vers son pays et renforcer ainsi les échanges entre les deux pays.



De son côté, M. Benomar a fait part de la "fierté" de tous les acteurs de la région Dakhla-Oued Eddahab pour l’installation de Mme Candy en tant que Consule générale de la République de Sierra Leone à Dakhla, soulignant la disponibilité des autorités locales "à travailler ensemble pour soutenir les mécanismes de coopération" et encourager les visites mutuelles entre touristes et investisseurs marocains et sierra-léonais, au service des enjeux de développement des deux pays.



Il a également assuré que tous les services administratifs et les instances de la région apporteront leur plein soutien à la Consule générale pour qu’elle puisse accomplir sa mission diplomatique à Dakhla dans les meilleures conditions.



Vendredi dernier, la Sierra Leone a inauguré son ambassade à Rabat et les deux pays avaient également signé une feuille de route dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.



Paraphé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue sierra-léonais, David Francis, le document a trait aux domaines de l'éducation et formation, la coopération technique, la promotion économique et les investissements, outre la coopération dans le domaine de la sécurité. Il porte également sur les échanges de visites officielles.

(MAP-30/08/2021)