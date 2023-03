Justice financière : La Cour des comptes partage l’expérience marocaine avec une délégation malienne

Le Premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, a eu des entretiens, jeudi à Rabat, avec le vérificateur général de la République du Mali, Samba Alhamdou Baby, et le Président de la Section de Comptes de la Cour suprême malienne, Mama Sininta, qui ont été informés de l’expérience de la Cour des comptes dans le domaine du contrôle supérieur des finances publiques.

Lors de cette entrevue, des explications ont été présentées à la délégation malienne sur les missions et les particularités de la Cour des comptes, lesquelles consistent notamment en l’exercice de multiples attributions juridictionnelles et non juridictionnelles, tout en assurant la complémentarité entre ces attributions. Mme El Adaoui a mis l’accent, dans ce sens, sur l’importance du rôle du contrôle intégré qui vise à créer des passerelles entre les attributions susmentionnées, notamment le jugement des comptes, le contrôle de la gestion et de la discipline budgétaire et financière, ainsi que la mise à contribution de leurs résultats dans le cadre de la déclaration obligatoire du patrimoine, indique un communiqué de la Cour des comptes.

De leur côté, ajoute la même source, les membres de la délégation de la République du Mali ont salué l’expérience marocaine, exprimant leur volonté d’approfondir la coopération et d’échanger les expertises avec la Cour des comptes en vue de renforcer leurs capacités organisationnelles et professionnelles.

MM. Baby et Sininta ont également donné un aperçu de la place des deux structures qu’ils président au sein de l’édifice institutionnel de l’Etat du Mali, ainsi que des compétences de chaque structure séparément.

Les deux parties ont convenu, conclut le communiqué, de conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre la coopération entre les deux pays en faveur du contrôle supérieur des finances publiques, notamment en ce qui concerne le développement des principes de bonne gouvernance, de transparence et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

(map 09/03/2023)