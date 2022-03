La Commission de l’UA salue la Haute vision de SM le Roi pour l’égalité hommes-femmes

L’Envoyée spéciale du président de la Commission de l’Union Africaine sur les Femmes, la Paix, et la Sécurité, Mme Bineta Diop, a salué la Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion à l’échelle africaine de l’égalité hommes-femmes et des droits de femmes, à l’occasion de la cérémonie du lancement officiel du premier Plan d’Action National du Maroc sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, présidée par visioconférence par le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.

L’éminente représentante de l’Union Africaine a ainsi loué “le leadership de SM le Roi Mohammed VI et Sa Vision pour améliorer la condition de la femme, non seulement au Maroc, mais aussi sur l’ensemble du Continent”, se félicitant des réformes entreprises sous la Haute Vision Royale pour lutter contre les discriminations et les violences à l’égard des femmes.

Se félicitant de l’adoption et du lancement officiel de ce Plan d’Action National, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU, Mme. Diop a souligné que cette initiative constitue une “étape importante” dans la mise en œuvre de l’Agenda Femmes, Paix, et Sécurité en Afrique.

Elle a, à cet égard, félicité le Royaume pour l’approche inclusive qui a présidé à l’élaboration du Plan d’Action National, soulignant la participation l’ensemble des parties prenantes, dont les organisations de la société civile, dans ce processus.

Mme Diop a également salué les “solutions sensibles au genre innovantes” adoptées par le Royaume pour atteindre l’égalité des sexes, citant à cet égard les engagements du Maroc en matière de budgétisation sensible au genre dans son Plan d’Action National. Selon la responsable de l’organisation panafricaine, le Plan marocain se distingue par l’inclusion de cette dimension.

Ainsi, la mise en œuvre de ce Plan d’Action versera dans la réalisation de l’Agenda 2063 et les Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030.

Partant du rôle actif du Royaume dans la promotion de l’agenda Femmes, Paix, et Sécurité, l’Envoyée Spéciale a lancé un appel pour que le Royaume prenne part au processus de suivi et d’évaluation du Cadre continental de l’Union Africaine pour la mise en œuvre de cet Agenda en Afrique.

Mme Diop a également félicité le Royaume pour le lancement du Chapitre Maroc du Réseau Africain des Femmes Leaders, soulignant qu’il s’agit là d’un gage de son engagement pour l’autonomisation et la participation économiques des femmes.

L’Envoyée Spéciale intervenait dans le cadre de la réunion de lancement du premier Plan d’Action National du Maroc de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité, à laquelle ont également pris part les Ministres des Affaires Etrangères du Gabon, du Ghana, et de Norvège, pays membres non-permanents du Conseil de Sécurité, de Colombie, ainsi que la Directrice Exécutive d’ONU Femmes.

MAP 23/03/2022