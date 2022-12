La juste représentation des femmes dans l'espace public médiatique, un levier du changement social en Afrique

La consécration de la juste représentation des femmes dans l'espace public médiatique représente l’un des leviers du changement social sur le continent africain, a affirmé, jeudi à Fès, la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach.

La problématique de la représentation des femmes africaines dans les médias pose la question de l’édification d’un modèle de société égalitaire, riche par sa diversité et forte par son respect des droits humains, a souligné Mme Akharbach qui intervenait à l'ouverture de la 6ème conférence internationale des Femmes africaines dans les Médias (AWIM2022).



Mme Akharbach, également présidente en exercice du Réseau de Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), a estimé que "la visibilisation de l’expertise féminine et la mise en exergue des multiples contributions des femmes à la vie de la cité et de la nation est la meilleure manière de déconstruire le discours d’exclusion, d’infériorisation et d’assignation des femmes", estimant que la médiatisation sensible au genre peut ouvrir des horizons inédits à la juste représentation des femmes et à leur présence dans l’espace public réel.



Abordant la question des désordres de l’information induits par la communication numérique, Mme Akharbach a fait savoir que le RIARC a déjà entamé une réflexion collective sur l’adaptation de la régulation des médias à la nouvelle réalité numérique des médias, ajoutant qu'il est déterminé, dans le strict respect de la liberté d’expression, à renforcer son action en matière de lutte contre les contenus attentatoires aux droits des femmes et à leur dignité.



Au sein de notre réseau panafricain, a-t-elle ajouté, "nous considérons que les régulateurs des médias ont un rôle spécifique à jouer dans ce domaine car leur mandat consiste à concilier le principe fondamental de la liberté d’expression et l’obligation de conformité des contenus médiatiques aux valeurs humaines et démocratiques de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine".



Des professionnels des médias, des chercheurs universitaires et des acteurs politiques et associatifs, issus de plusieurs pays étrangers en particulier africains, prennent part à cette conférence internationale de deux jours, organisée par African Women in the Media en collaboration avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès et d’autres partenaires.



L’Organisation African Women in the Media est un réseau de femmes africaines travaillant dans le domaine des médias à l’échelle mondiale. Elle œuvre à la promotion d’une représentation égale dans les industries des médias des femmes africaines et des femmes travaillant dans les médias en Afrique.

