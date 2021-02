La Ligue des écrivaines du Maroc dénonce le contenu attentatoire diffusé par la chaîne algérienne "Echourouk"

La Ligue des écrivaines du Maroc a exprimé sa condamnation du contenu attentatoire diffusé par la chaîne algérienne "Echourouk", affirmant son rejet de l'atteinte et de l'affront aux constantes et aux symboles sacrés du Royaume.

La Ligue a indiqué, lundi dans un communiqué, avoir suivi "avec beaucoup d'exaspération et d'indignation le contenu offensant à l'encontre de la personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et du peuple marocain", diffusé par la chaîne algérienne Echourouk dans le cadre d'une émission satirique.



La Ligue a exprimé son "refus" de l'atteinte aux constantes et aux symboles sacrés du Maroc, et sa "ferme condamnation de la provocation ayant visé les constantes du Royaume du Maroc et l'un des symboles de sa souveraineté, en la personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".



Les écrivaines du Maroc ont également dénoncé "la manière dont la presse officielle algérienne, dépourvue du professionnalisme requis dans l'exercice du journalisme, aborde les questions marocaines et en particulier l'institution de la monarchie".



"Dans le cadre de ces dérives immorales", ajoute le communiqué, la Ligue des écrivaines du Maroc "déplore le niveau médiocre de cet organe de presse, affirme que le Roi est une ligne rouge et appelle les intellectuels algériens, la Ligue des écrivaines d'Algérie et les médias algériens libres à faire preuve de raison, à tenir compte des liens de fraternité et de sang qui lient les peuples marocain et algérien et à respecter l'éthique journalistique".



La Ligue a, par ailleurs, appelé à la prudence "contre les conséquences d'un enlisement dans les sentiments de haine et de mépris entre les peuples des deux pays voisins".

MAP: 15/02/2021