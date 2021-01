La situation à Guerguarate est calme, le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie “n’est aucunement perturbé”

La situation à Guerguarate est calme et normale, ont affirmé dimanche matin des sources autorisées, ajoutant que le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, et au-delà vers l’Afrique subsaharienne, “n’est aucunement perturbé”.

Malgré les harcèlements sans incidents des milices du “Polisario”, la situation à Guerguarate, comme dans l’ensemble du Sahara marocain, est calme et normale. Le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, et au-delà vers l’Afrique subsaharienne, n’est aucunement perturbé, ont précisé les mêmes sources.

Conformément aux Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), le passage de Guergarate a été sécurisé par les FAR, ont souligné les mêmes sources, rappelant que depuis novembre 2020, les milices du “Polisario” procèdent à des harcèlements, dans une réaction désespérée à cette sécurisation du passage.

Parallèlement à cela, poursuivent les sources autorisées, la propagande algéro-polisarienne tente vainement de montrer une “zone de guerre”, à travers des fake news, des “communiqués de guerre”, des dépêches et des reportages quotidiens sur des “accrochages imaginaires”.

MAP 23/01/2021