Lancement d'une campagne de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage de l’eau

Le ministère de l’équipement et de l’Eau vient de lancer une campagne de sensibilisation intitulée "Stop au gaspillage de l’eau", pour lutter contre le gaspillage de l’eau.

"Face à la situation de stress hydrique que connaît le Royaume et suite aux décisions gouvernementales, le ministère de l’Equipement et de l'Eau lance une campagne de sensibilisation de l’ensemble des citoyens pour lutter contre le gaspillage de l’eau”, indique le ministère dans un communiqué.



Le ministère souligne que la présente campagne, qui s’étalera sur deux mois à compter du 30 juin, a pour objectif de "tirer la sonnette d’alarme" face à la sécheresse que connaît le Maroc et de faire prendre conscience aux citoyens de l’urgence de la situation.



Cette campagne, poursuit la même source, fait témoigner des personnes qui parlent de leur situation actuelle et de la difficulté qu’ils ont à se retrouver sans eau, en plus des conséquences de la pénurie d’eau sur leur quotidien.



"La campagne s’adresse à l’ensemble de la population, aussi bien aux urbains, qu’aux personnes habitants en zone rurale, mais également aux agriculteurs. Elle sera diffusée sur les télévisions nationales et les réseaux sociaux avec l’ultime objectif de renforcer la prise de conscience de la société marocaine pour mieux réussir ce challenge collectif face à la pénurie de cette ressource vitale", relève la même source.



"Le Maroc est en situation d’urgence eau", alerte le ministère, expliquant qu’alors que les ressources en eau diminuent, la consommation d'eau augmente chez les usagers.



Et d’ajouter qu'il est aujourd'hui nécessaire de dire "stop au gaspillage" de l'eau, afin de préserver les ressources et de garantir la répartition équitable de l’eau pour tous.



A cette occasion, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka a rappelé, qu’au-delà des nombreuses mesures à court et moyen terme, qui ont été mises en œuvre par le ministère pour garantir l’approvisionnement des populations en eau potable, "Aujourd’hui, l’eau est devenue rare et chaque goutte compte. Une consommation responsable de l’eau devient donc un acte citoyen et de solidarité nationale", conclut le communiqué.

MAP: 01/07/2022