L'autonomisation des jeunes autistes au menu d'une rencontre à Rabat

Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, a tenu mercredi à Rabat une rencontre avec une délégation de jeunes autistes auto-représentants.

Cette réunion est le résultat des efforts déployés par le ministère de l’Éducation nationale pour autonomiser les jeunes autistes aux mécanismes de plaidoyer et d'autoreprésentation.



Elle offre l'opportunité de construire un dialogue entre les jeunes autistes auto-représentants et le ministre sur le Programme national pour l'éducation inclusive et sur le droit à l'éducation pour tous les personnes autistes comme pour les personnes en situation de handicap.



Cette rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action de plaidoyer du Collectif Autisme Maroc pour les droits des personnes autistes et la promotion de "l’auto-représentativité" des personnes autistes au Maroc.



Elle s’inscrit également dans le cadre du projet réalisé par le collectif en partenariat avec l’ambassade britannique au Maroc intitulé "Élaboration participative d’un modèle de classe ressources favorisant l’inclusion scolaire des élèves autistes", en relation avec le Programme national de l’éducation inclusive lancé par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



La rencontre vise à favoriser un dialogue constructif avec les jeunes autistes engagés à défendre leur droit à la scolarisation ainsi que la mise en adéquation des programmes scolaires et des examens, de sorte à faciliter leur adaptation avec le système d'éducation et de formation, a déclaré M. Amzazi à la presse.



Il est question, selon lui, de diversifier les actions des associations partenaires et des départements ministériels chargés notamment de la solidarité et de la santé. Il a à cet égard rappelé que le ministère de l’Éducation nationale avait lancé en juin 2019 un programme national pour l'éducation inclusive prenant en considération tous les troubles du comportement.



Il a été procédé, dans ce contexte, à la création d'une division aux académies régionales en charge de la mise en œuvre de ce programme national, a-t-il ajouté.



Selon la présidente du Collectif Autisme Maroc, Soumia Amrani, la réunion a permis d'échanger sur des questions relatives au programme national de l'éducation inclusive et la vision des jeunes autistes concernant leur droit à l'enseignement.



Le ministère de l’Éducation nationale a conclu plusieurs partenariats avec les acteurs institutionnels et les acteurs de la société civile dont le Collectif Autisme Maroc, en droite ligne avec les dispositions de la Constitution relatives aux droits de l'homme et visant à consolider l'approche participative et permettre aux jeunes autistes de défendre leurs droits à une participation pleine et effective à la société.

MAP: 20/01/2021