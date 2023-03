Le chef du gouvernement s’entretient avec le président du gouvernement des Iles Canaries

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le président du gouvernement des Iles Canaries, Angel Victor Torres, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la dynamique positive initiée par la tenue, en février dernier, de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc – Espagne, co-présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et et le président du gouvernement espagnol Perdo Sanchez, indique le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

La visite ouvre également la voie devant les gouvernements régionaux d’Espagne pour s’inscrire dans la consécration de la position positive du gouvernement central de Madrid à l’égard de la question nationale, laquelle souligne la pertinence du plan d’autonomie en tant que base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du différend factice autour du Sahara marocain, selon la même source.

Cité dans le communiqué, M. Akhannouch a salué à cette occasion la solidité des relations entre le Maroc et les Iles Canaries, soulignant que les liens historiques et la proximité géographique entre les deux parties ouvrent des perspectives prometteuses pour le partenariat économique.

Il a également salué les entreprises canariennes installées au Maroc, qui mettent à profit les opportunités considérables qu’offre le Maroc dans les secteurs du tourisme et des énergies renouvelables, relevant que ce partenariat économique pourrait être renforcé au niveau de l’industrie maritime, du dessalement des eaux de mer et de la promotion touristique.

Lors de cette rencontre, tenue en présence notamment de l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez – Hochleitner, les deux parties ont également mis l’accent sur la qualité de la coordination entre le Maroc et l’Espagne au sujet de la question de l’immigration et de la lutte contre les réseaux de la traite des personnes. Elles ont aussi passé en revue les moyens de renforcer le partenariat et la coopération entre les Iles Canaries et les différentes régions du Maroc, a conclu le communiqué.

(map 15/03/2023)