"Le guide bibliographique sur l'handicap au Maroc" : un nouvel inventaire documentaire au service des chercheurs

"Le guide bibliographique sur l'handicap au Maroc", qui constitue un nouveau référentiel documentaire au service des chercheurs, a été présenté mardi à Rabat.

Présenté lors d'une rencontre organisée par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, ce guide bibliographique comprend des publications sur l'handicap au Maroc parues dans des magazines, des ouvrages et des mémoires universitaires ainsi que des publications des départements gouvernementaux, des institutions nationales et des universités.

A cette occasion, la ministre de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, Jamila El-Moussali, a indiqué que ce guide, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail annuel du Centre national de veille, d'études et de documentation en matière de handicap, établira un important inventaire documentaire de référence pour les différents chercheurs et acteurs du domaine de l'handicap dans le Royaume.

Selon la ministre, ce guide contribuera à construire des ponts entre les acteurs publics, le secteur privé et la société civile, ce qui améliorera considérablement le niveau d'inclusion et d'intégration des programmes.

Ainsi, il jouera un rôle important en facilitant l'accès à l'information en tant que droit légalement garanti pour tous les citoyens, et en introduisant, capitalisant et partageant les bonnes expériences et pratiques dans le but d'améliorer la production de connaissances dans le domaine de l'handicap.

Par ailleurs, la responsable gouvernementale a relevé que la base de référence de ce guide comprend notamment un large éventail de publications sur le handicap au Maroc, publiées dans des magazines qui disposent des comités de lecture, des livres universitaires et des mémoires, en plus des publications des départements gouvernementaux.

De son côté, le coordinateur général du Centre national de veille, des études, de la recherche et de la documentation en matière de handicap, Said Al Honsali, a indiqué que ce guide est le résultat d'une réflexion profonde et d'une planification coopérative entre ledit Centre et le ministère.

Ce guide contribuera à la promotion des droits des personnes en situation de handicap en permettant aux spécialistes et aux acteurs concernés de réaliser des documents de référence multidisciplinaires, a-t-il fait observer, ajoutant qu'il est également considéré comme un travail documentaire sans précédent au Maroc et distingué au niveau international en étant la première bibliographie thématique et interactive dans le domaine au Maroc.

Ce guide bibliographique comprend plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, la participation politique, la citoyenneté, le sport, les politiques, les programmes, les recherches et les études.^

MAP 27/04/2021