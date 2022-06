Le Maroc est engagé dans le développement de l'Afrique (SG de l’OCI)

Le Maroc est engagé dans le développement de l’Afrique, a affirmé, mardi à Rabat, le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) Hissein Brahim Taha, mettant en exergue l’importance de l’expertise du Royaume dans certains domaines pour le continent.

L’Afrique a besoin de l’expertise du Maroc notamment en matière de sécurité alimentaire, a souligné M. Hissein Brahim Taha, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita à l’issue de leurs entretiens, relevant que le continent compte beaucoup sur le Royaume.



Il y a une volonté au Maroc "d’aider et d’être avec les siens" en Afrique, a-t-il dit, saluant le rôle joué par le Royaume au niveau du continent africain. Le Secrétaire général de l’OCI a aussi relevé que l’Afrique, et plus particulièrement le Sahel, a besoin d’aide pour lutter contre le terrorisme.



M. Hissein Brahim Taha a par ailleurs mis l’accent sur l’importance pour l’OCI de discuter avec des pays comme le Maroc, notamment au moment où le monde connaît une situation "assez difficile".



Il a en outre évoqué les derniers développements au Yémen, faisant état d’une amélioration de la situation dans ce pays, suite à l’engagement de certains groupes dans le processus de paix.



Sur un autre registre, le Secrétaire général de l’OCI a abordé l’intérêt porté par certains pays comme les États-Unis et la Russie à la coopération avec l’Organisation particulièrement dans cette conjoncture internationale difficile.

MAP: 14/06/2022