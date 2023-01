Le Maroc et le Malawi soulignent l'importance de la coopération parlementaire pour faire face aux défis communs

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami et la présidente de l'Assemblée nationale de la République du Malawi, Catherine Gotani Hara, ont souligné, lundi à Rabat, l’importance de la coopération parlementaire pour relever les défis communs.

Lors de leurs entretiens au siège de la Chambre des représentants, dans le cadre d’une visite officielle de Mme Gotani Hara, à la tête d’une importante délégation parlementaire, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de renforcer la coopération entre les deux institutions législatives et convenu de signer un mémorandum d’accord portant sur les projets et les domaines de coopération prioritaires, indique un communiqué de la Chambre de représentants.

A cette occasion, M. Talbi El Alami a salué la visite de la présidente de l’Assemblée nationale de la République du Malawi et de la délégation l’accompagnant, se félicitant de la position du Malawi en faveur de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, ainsi que la décision d’ouvrir un consulat de la République du Malawi à Laayoune, selon la même source.

Le Président de la chambre des représentants a, par ailleurs, passé en revue l'expérience du Royaume dans le domaine agricole, notamment dans l'atténuation des répercussions des changements climatiques, la rationalisation de l'utilisation de l'eau et la transition vers les énergies vertes et renouvelables, rappelant les objectifs stratégiques définis par le Royaume dans ces domaines sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, la Présidente de l'Assemblée nationale de la République du Malawi a salué l'appui apporté par le Royaume du Maroc à son pays en matière d'engrais agricoles, soulignant leur grande importance et leur impact positif sur les agriculteurs malawiens.

Elle a précisé, par ailleurs, que cette visite officielle vise à renforcer la coopération parlementaire et de prendre connaissance des progrès accomplis par le Royaume dans plusieurs domaines, ceux en particulier de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation, de la santé et de la jeunesse.

Les deux parties ont également examiné un certain nombre de questions importantes, telles que la digitalisation, l'immigration et les moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

D’autre part, Mme Catherine Gotani Hara a félicité la sélection nationale marocaine de football pour sa qualification pour les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar. "Toute l'Afrique est fière de l'exploit de la sélection marocaine", a-t-elle dit.

La rencontre s’est déroulée en présence notamment du président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Malawi, Aziz El Fidi, et des parlementaires malawiens Arnold William Kadzanja, Francesa Masamba Theula, Fidson Chisesele, Bauden Mtonga et Jasson Isaac Kaneka.

(map 09/01/2023)