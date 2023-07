Le Maroc et le Sénégal déterminés à renforcer leur coopération en matière de prévention des inondations

Le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, s'est entretenu, vendredi à Fès, avec le ministre sénégalais chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de prévention des inondations.

Cette entrevue, qui a eu lieu en marge de la 3ème Conférence Internationale de l'Eau et du Climat (CIEC3), a permis aux deux parties d'examiner les moyens du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l’eau, particulièrement la protection contre les inondations.

Dans une déclaration , M. Baraka a indiqué que cet entretien a porté sur le partage de l'expérience du Maroc en matière de protection contre les inondations, notamment en ce qui concerne le système d'alerte basé sur la météorologie, la réalisation des barrages collinaires, la capitalisation des crues au moyen de barrages souterrains, ainsi que sur le développement de systèmes de gestion de crise impliquant les différents départements concernés.

"Ces sujets feront l'objet de rencontres approfondies afin de garantir un véritable échange d'expérience et de développer des projets communs dans ce domaine", a fait savoir le ministre marocain.

De son côté, M. Diop a qualifié de "fructueuse" sa rencontre avec le ministre marocain en ce sens qu’elle a permis d’examiner les moyens de "renforcer davantage le partenariat dynamique qui unit le Maroc et le Sénégal".

Après avoir souligné que le secteur de l'eau revêt une importance capitale pour le Maroc et le Sénégal "deux pays frères et amis", le ministre sénégalais a indiqué que cette rencontre ouvre "de nouvelles perspectives dans le cadre de la coopération entre nos deux nations".

La CIEC3 (6-7 juillet), placée sous le thème "La gestion de bassin, clé pour l'adaptation et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable", est organisée par le ministère de l’Équipement et de l'Eau du Maroc en partenariat avec le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) et le Conseil Mondial de l'Eau.

(map 07/07/2023)