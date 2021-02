Le Maroc participe à la Conférence internationale de défense 2021 d'Abu Dhabi

La Conférence internationale de défense 2021 s'est tenue, samedi à Abu Dhabi, de manière présentielle et virtuelle avec la participation de 24 experts et plus de 2.400 personnes de 80 pays, dont le Maroc.

Le Royaume a été représenté à cet événement, qui intervient à la veille du lancement de l'Exposition Internationale de Défense "IDEX" et de l'Exposition Navale de Défense "NAVDEX", par une délégation de haut niveau de l'Etat-Major des Forces Armées Royales et de l'Administration de la défense nationale.



La conférence, qui a été inaugurée par le Secrétaire d'Etat pour les affaires de défense aux Émirats Arabes Unis, Mohammed Bin Ahmad Al Bawardi, a focalisé ses travaux sur "le développement et la protection de l'intelligence artificielle et des technologies de pointe à l'ère de la quatrième révolution industrielle".



Répartie sur quatre sessions, la rencontre s'est déroulée avec la participation d'une pléiade de personnalités émiraties et internationales spécialisées dans les affaires de défense, les technologies de pointe et la quatrième révolution industrielle.



À l'ouverture de la conférence, organisée sous le haut patronage du Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis et commandant suprême des forces armées des Émirats, M. Al Bawardi a déclaré que cet événement était une occasion propice pour discuter des dimensions de la protection du développement de l'intelligence artificielle et la technologie de pointe pour inclure les implications de la pandémie du coronavirus sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.



Il s'agit d'examiner en particulier les industries stratégiques telles que les soins de santé, les transports ainsi que les industries de la défense, qui nécessitent une révision du système d'approvisionnement dans le but de le rendre plus flexible face aux défis du futur, a-t-il ajouté.



Il a souligné également qu'à la lumière des changements accélérés et complexes qui ont eu lieu, il s'avère important de renforcer les aspects de la recherche et du développement liés aux industries de la défense, y compris l'aspect relatif à la coopération entre les centres de recherche et de développement publics et privés et du milieu universitaire, dans le but d'unifier les efforts et relever les défis afin d'assurer le développement des technologies de la quatrième révolution industrielle et de ses applications de défense.



Pour sa part, le porte-parole de la conférence, Muhamad Khamis Al Hassani, a fait savoir que la Conférence internationale de défense 2021 s'est penchée sur des questions importantes liées notamment à la quatrième révolution industrielle et l'intelligence artificielle pour la phase post-Corona.



Il a ajouté que cet événement survient dans des circonstances exceptionnelles en raison de la pandémie du Coronavirus, soulignant qu'Abou Dhabi a réussi en un an à se remettre de la Covid-19 pour accueillir ce grand événement de manière présentielle et virtuelle, en tenant compte de la santé et la sécurité des participants et des visiteurs.



De son côté, la porte parole d'IDEX et de NAVDEX 2021, Maya Rachid Al Mazroui, a indiqué que la conférence a connu la participation physique de plus de 400 personnes alors que plus de 2000 participants, de 80 pays, ont participé via des plateformes de communication mondiales.



L'événement a été ainsi une occasion d'échanger des connaissances et de renforcer la coopération dans le domaine sécuritaire en se concentrant sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la recherche et le développement dans les industries de défense.



Les sessions de la conférence ont couvert plusieurs sujets, notamment "les opportunités innovantes dans la gestion des systèmes de la chaîne de distribution post-Corona", "la protection de l'intelligence artificielle et d'autres technologies de la quatrième révolution industrielle à l'ère de la coopération et du partenariat", "l'amélioration des aspects de la recherche et le développement des industries de la défense à la lumière des changements rapides et complexes" et "La cybersécurité à l'ère de la transformation numérique"



IDEX, NAVDEX et la Conférence internationale de la défense sont organisés par la Société nationale des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC), en coopération avec le ministère de la Défense et le commandement général des forces armées des Émirats Arabes Unis.

MAP: 20/02/2021