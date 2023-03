Le Maroc souligne la centralité de la juste cause palestinienne et sa position ferme et constante à son égard

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné, jeudi à Nouakchott, la centralité de la juste cause palestinienne et la position ferme et constante du Royaume à son égard.

"Le Royaume, au vu des développements qui prévalent dans les territoires palestiniens, réaffirme la centralité de la juste cause palestinienne et sa position ferme et constante à son égard", a-t-il dit lors des travaux de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), qui se tient les 16 et 17 mars sous le thème "le juste milieu et la modération: gage de sécurité et de stabilité".

Il a ajouté que pour le Royaume du Maroc, dont SM le Roi Mohammed VI préside le Comité d'Al Qods, issu de l'OCI, la question palestinienne représente l'une des priorités de sa politique étrangère".

Selon lui, la question palestinienne représente aussi le pilier de l’action politique et diplomatique du Maroc et des initiatives humanitaires, menées sous la conduite éclairée du Souverain pour faire valoir les droits légitimes du peuple palestinien, défendre la ville d’Al Qods et préserver son caractère spirituel, son statut juridique et son cachet historique et civilisationnel, ainsi que pour œuvrer à améliorer les conditions de vie de ses populations à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras financier et de terrain du Comité Al Qods.

M. Bourita a affirmé que le Maroc, à la lumière des développements intervenus dans les territoires palestiniens, considère la question palestinienne "comme un véritable défi auquel fait face l’action islamique commune, ce qui implique la conjugaison des efforts pour relancer le processus de paix au Proche-Orient dans le but de parvenir à un règlement juste et global".

Le ministre a estimé que cela ne sera possible qu'en adoptant une vision réaliste et une perception pragmatique, dans le cadre d'un effort collectif et d'un discours unifié, qui se démarque des surenchères stériles et de l’instrumentalisation politique odieuse qui nuiraient à la cause palestinienne au lieu de la servir.

M. Bourita a, par ailleurs, indiqué que le Royaume a toujours choisi la voie de la modération et du juste milieu et en a fait un phare qui éclaire ses orientations.

Dans ce sens, il a rappelé que le Maroc a mis en place depuis 2003 une stratégie globale et multidimensionnelle qui s'est avérée efficace face au terrorisme et à l'extrémisme.

(map 16/03/2023)