Le ministère de la Santé dément le contenu d'un post sur Covid-19

Le ministère de la Santé a démenti, jeudi, le contenu d'un post attribué au ministre de la Santé comportant un protocole thérapeutique relatif à Covid-19 et un ensemble de mesures à suivre face à certains symptômes.

Le ministère souligne, dans un communiqué, que toutes ses notes internes et tous ses communiqués sont véhiculés via les voies officielles, publiés, signés, sur son site et ses réseaux sociaux officiels et envoyés à tous les médias nationaux.



Par ailleurs, le protocole thérapeutique, de vigilance et de lutte contre la pandémie est publié et constamment mis à jour par le Centre national d’opérations d’urgence en Santé publique (CNOUSP), sur la base des recommandations du Comité scientifique concerné, poursuit la même source, notant que ledit protocole est publié pour être adopté à travers une note du ministre de la Santé.



S’agissant des conseils et indications adressés aux citoyens, le ministère n’a cessé d’appeler au respect des mesures barrière et de prévention et invite tout citoyen qui présente des signes inattendus de se comporter selon les recommandations qu'il a émises.

(MAP- 22/07/2021)