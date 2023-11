Le ministère de l'Éducation nationale lance une plateforme de soutien scolaire à distance au profit des élèves

Le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, mercredi, le lancement d'un soutien pédagogique gratuit et à distance au profit des élèves via la plateforme nationale "TelmidTICE" et l’application mobile associée.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le contenu de cette plateforme comprend des ressources numériques, notamment des leçons éducatives illustrées, des exercices interactifs et des examens d'essai conformes au programme scolaire national, avec environ 12.500 ressources numériques, dont environ 11.000 leçons éducatives, 1.000 exercices et plus de 500 modèles d'examens certifiés.

L'accès à la plateforme se fait via le lien "https://telmidtice.men.gov.ma", précise la même source, soulignant que l'application mobile peut également être téléchargée via le même site web.

Cette plateforme se caractérise par la simplicité et la fluidité au niveau de l'inscription et de la navigation sur les contenus, ajoute le communiqué, précisant qu'elle comprend un index intelligent qui permet aux apprenants d'acquérir plus facilement les connaissances et les compétences pédagogiques souhaitées.

Elle se distingue également par le partage et la mise à jour continue de chaque matière académique, permettant ainsi à l'ensemble de ses utilisateurs de partager les nouveautés et les cours disponibles, conformément au programme scolaire national.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la poursuite du déploiement de la technologie moderne dans le processus éducatif, notamment en ce qui concerne le soutien scolaire dans le but de parer aux difficultés scolaires en temps opportun et de renforcer l'apprentissage de base et les compétences nécessaires, explique la même source.

Les élèves peuvent accéder à ladite plateforme depuis les salles de classe, en particulier dans les lycées et les collèges, à partir de leurs domiciles, ou encore via l'application mobile associée, conclut le ministère.

(MAP 22.11.2023)