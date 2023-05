Le ministre des Habous et des Affaires islamiques s'entretient à Rabat avec son homologue saoudien

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le ministre des Affaires islamiques et de la Prédication du Royaume d’Arabie Saoudite, Cheikh Abdellatif Ben Abdulaziz Ben Abdurrahman Al Cheikh.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux royaumes frères au service de l'islam et des musulmans, rejeter les discours de haine et d'extrémisme et consolider les principes de modération et de tolérance entre musulmans.



A cette occasion, le ministre saoudien a exprimé, dans une déclaration à la presse, sa joie de l'accueil chaleureux et de l'appréciation qu'il a reçu au Maroc, considérant que "cela n’est pas surprenant étant donné les liens d'affection qui unissent les royaumes frères d'Arabie Saoudite et du Maroc, ainsi que les bonnes relations bilatérales caractérisées par l'amitié et le respect mutuel.



Et après avoir salué les efforts déployés par les dirigeants des deux pays, le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre saoudien a exprimé son souhait de réaliser les aspirations des deux pays au service de l'islam et des musulmans et à diffuser les principes de modération, du juste milieu et de tolérance tout en renonçant à la violence et à l'extrémisme, soulignant le souci de son pays d'œuvrer pour l'unité entre les musulmans, de sorte qu’ils puissent jouir, où qu’ils se trouvent, de la sécurité, de la prospérité et de la stabilité. Pour sa part, M. Toufiq a affirmé que la visite de son homologue saoudien, accompagné d'une délégation d’oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, intervient à l'invitation du Conseil supérieur des Oulémas du Maroc, afin de participer à un colloque (18-19 mai) sous le thème "Les efforts théologiques contemporains pour écarter l'extrémisme et promouvoir la modération".



Le ministre a ajouté que ce séminaire vise à examiner les éléments à même de permettre aux musulmans de se prémunir des idées extrémistes, qui proviennent toutes de l'ignorance.



M. Toufiq a indiqué que les entretiens avec son homologue saoudien ont porté sur les questions religieuses et les problématiques qui préoccupent les oulémas en leur qualité d'héritiers des prophètes.



Il a souligné que ces questions font partie des sujets abordés par les deux parties dans l'intérêt des deux nations et peuples frères sous la conduite SM le Roi, Amir Al Mouminine, et du Serviteur des deux Lieux Saints, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud.

MAP: 17/05/2023