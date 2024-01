Le nouveau billet de 200 DH illustre le développement économique et industriel du Maroc (Directeur de Dar As-Sikkah)

Le nouveau billet de 200 dirhams met en exergue le développement économique et industriel que connaît le Maroc, réalisé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué, vendredi, le directeur de Dar As-Sikkah, Hassan Regraga.

Les thèmes retenus dans les représentations graphiques de ce nouveau billet sont l'infrastructure, l'industrie et le développement et ce, à travers des représentations graphiques de grands projets de notre pays, notamment le pont à haubans Mohammed VI, la Tour Mohammed VI et l'Aéroport International Marrakech-Menara, a souligné M. Regraga dans une déclaration à la presse.

Concernant les éléments de sécurité, ce nouveau billet comporte les technologies de dernière génération que connaît l'industrie fiduciaire en la matière, telles que le fil de sécurité à trois fenêtres et à effet dynamique tridimensionnel, le nombre de "200" imprimé par encre spéciale à couleur changeante orientée magnétiquement, ainsi que les propriétés UV, magnétiques et infrarouges des encres, a-t-il précisé. A l'instar du nouveau billet de 100 dirhams, le directeur a rappelé que toutes les étapes de conception et de production du billet de 200 dirhams ont été réalisées par les compétences marocaines travaillant à Dar As-Sikkah.



Suite à l'émission en novembre dernier d'une nouvelle série des pièces de monnaie et du nouveau billet de 100 dirhams, Bank Al-Maghrib a procédé vendredi, à la mise en circulation de ce nouveau billet de 200 dirhams en parallèle à la célébration du 80e anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance.

