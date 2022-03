Le nouveau modèle des zones industrielles est très attractif pour le secteur privé

Le nouveau modèle de développement de parcs industriels est très attractif pour le secteur privé et permettra de développer des zones industrielles de nouvelle génération partout dans le Royaume, avec des emplois pré-sécurisés et des vocations de zones prédéfinis, a affirmé, mardi à Bouznika, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des travaux in-site du projet d'extension de la zone industrielle de Bouznika, dénommé "Bouznika Park Industries", le ministre a souligné cette nouvelle génération exige un standard de qualité élevé en termes de services, de respect de l'environnement et de valorisation du partenariat public-privé.

M. Mezzour a relevé que l'inauguration de cette zone porte une symbolique importante, puisqu'elle est le fruit de la coopération entre les États-Unis et le Maroc, dans le cadre du Millenium Challenge Account (MCA) pour la mise en œuvre de zones industrielles de nouvelle génération.

Ce projet, a-t-il poursuivi, a introduit des manières innovantes de travail dans les zones industrielles qui serviront de modèle, ajoutant que la nouvelle zone de Bouznika, comme les deux autres qui font partie du programme, obéissent à ces règles et vont permettre de développer d'autres zones industrielles de nouvelle génération, dans le cadre de ce partenariat public-privé.

Pour sa part, la Vice-présidente adjointe principale à Millennium Challenge Corporation (MCC), Kyeh Kima a indiqué que l'inauguration de cette zone marque une étape importante dans le partenariat entre MCC et le gouvernement marocain, rappelant que le projet fait partie de l'investissement du gouvernement américain de 460 millions de dollars dans les secteurs de l'éducation, foncier au Maroc

Il est conçu pour stimuler la croissance économique et les investissements du secteur privé au Maroc, a-t-elle précisé, notant que cette nouvelle zone développée dans le cadre du "Compact II" servira de modèle pour la création d'autres zones dans le pays.

De son côté, la Directrice Générale de l'Agence MCA-Morocco, Malika Laasri a affirmé que le lancement des travaux d'extension de la zone industrielle de Bouznika célèbre l'aboutissement d'un travail laborieux des différentes parties prenantes ayant travaillé pendant des mois pour mettre en œuvre de projet important. Elle a également estimé que 75 millions de dollars seront générés par de nouveaux investissements dans cette nouvelle zone, qui créerait éventuellement 4.000 emplois.

Par ailleurs, M. Laasri a souligné que l'activité du foncier industrielle inscrite dans le cadre du compact II vise à créer un nouveau modèle de développement des zones industrielles au Maroc, basées sur des partenariats public-privé et des standards internationaux, pour attirer des investisseurs de taille, créer de l'emploi et catalyser la croissance économique du pays.

Le projet a fait l'objet d'une convention portant sur l'aménagement, la commercialisation et la gestion de cette zone industrielle selon un modèle de Partenariat Public Privé (PPP). Il s'étend sur une surface brute de 25 Ha mobilisée par l’État et raccordée aux différents réseaux hors-site réalisés par l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco).

