Le "Pass jeunes", un moyen pour rapprocher la culture de cette frange de la société

Le "Pass jeunes" constitue un nouveau moyen pour rapprocher la culture de cette importante frange de la société et lui permettre ainsi de bénéficier de multiples prestations et avantages, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Cette carte permettra de promouvoir l'accessibilité des jeunes aux structures muséales, suite à un partenariat conclu entre le ministère de tutelle et la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM), a expliqué M. Bensaid en marge de l'ouverture de l'exposition "De rage et de désir, le cœur battant des Hommes" au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI).

Il s'agit également de promouvoir l'accessibilité de la jeunesse marocaine à la chose culturelle, notamment aux multiples expositions organisées dans les différentes régions du Royaume, a relevé le ministre dans une déclaration à la presse.

"La culture joue un rôle majeur au sein de la société et permet aux citoyens de se poser les bonnes questions", a fait savoir M. Bensaid, mettant en avant l'importance du riche patrimoine inestimable qui sera légué aux générations montantes.

Pour sa part, le président de la FNM, Mehdi Qotbi a indiqué que la création de ce "Pass jeunes" se veut une décision incitatrice pour cette frange sociale, notamment les jeunes issus des quartiers populaires.

Saluant la matérialisation de cette carte, M. Qotbi a souligné qu'il s'agit d'un moyen essentiel pour "démocratiser l'art" et "promouvoir et favoriser l'accessibilité de chaque Marocain et des jeunes en particulier à la culture".

Ce "Pass Jeunes" sera créé par le ministère en partenariat avec les opérateurs privés, les établissements publics et les collectivités territoriales.

MAP 09/11/2021