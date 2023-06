Le Président de la Chambre de Représentants s’entretient avec le député autrichien Harald Troch

Le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le membre du Conseil national du parlement autrichien, Harald Troch, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées des relations qui n’ont cessé de se renforcer entre les deux institutions législatives, à la faveur du mémorandum d’entente, de l’échange des visites, du soutien des efforts des groupes d’amitié dans les deux instances, outre le renforcement des relations parlementaires et administratives et le raffermissement du dialogue, de la concertation, et de la coordination au sujet des questions d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Par ailleurs, les deux parties, poursuit le communiqué, ont mis l’accent sur le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des deux pays, ainsi que sur la centralité du processus onusien dans le règlement des conflits par les voies pacifiques.

A cette occasion, M. Troch a fait part de ses convictions et de son soutien constant au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit autour du Sahara marocain en tant que solution sérieuse et crédible, conformément aux principes et aux résolutions des Nations Unies.

De son côté, M. Talbi El Alami a remercié le membre du Conseil national du parlement autrichien pour la visite qu’il effectue au Maroc et pour son soutien au plan d’autonomie. Le Président de la Chambre des Représentants a donné, à cette occasion, un aperçu sur l’histoire et les efforts consentis par le Maroc pour le parachèvement de son intégrité territoriale. Il a également passé en revue les grands chantiers et les réalisations accomplies dans les Provinces du Sud sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI, ajoute le communiqué.

(map 05/06/2023)