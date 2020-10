Les développements politiques et sécuritaires dans le monde arabe au centre des réunions du Parlement arabe au Caire

Le Parlement arabe a ouvert, jeudi au Caire, les travaux de la première session de la troisième législature qui sera consacrée à l'examen des développements politiques et sécuritaires dans le monde arabe, en présence d'une délégation parlementaire marocaine.

Le Maroc est représenté aux travaux du parlement arabe par les parlementaires Abdellatif Ben Yaacoub (groupe Justice et Développement), Wafaa El Bakkali (Union constitutionnelle) et Fatima Toussi (Authenticité et modernité).



La réunion devra se pencher sur les développements politiques et sécuritaires dans le monde arabe, en particulier la situation qui prévaut au Yémen, en Libye, au Liban et en Irak, et aussi examiner le rapport de la commission des affaires économiques et financières, ainsi que son plan de travail et le projet de budget pour 2021.



Ouvrant les travaux de cette réunion, le Président du Parlement arabe, Adel Ben Abderahman al-Asoumi a déploré "l'ingérence étrangère qui guette le monde arabe et qui cherche à saper l'unité et la stabilité de ses pays", condamnant l'ingérence de l'Iran dans les affaires intérieures du monde arabe, "une entreprise méprisable qui doit être combattue" et qui va à l'encontre du droit international et des principes de bon voisinage.



Il a relevé l'insistance de Téhéran à soutenir matériellement et par les armes la milice houthie au Yémen et à lui fournir des missiles balistiques pour frapper la stabilité et la sécurité des pays voisins du Yémen, soulignant que le Parlement arabe soutient la légitimité du peuple.



M. Al-Asoumi a réitéré la ferme position arabe en faveur du peuple palestinien et ses aspirations à établir son État indépendant, expliquant que le Parlement arabe poursuivra ses efforts pour soutenir la Palestine, ainsi que tous les efforts visant à mettre fin à l'occupation israélienne et à établir un État palestinien indépendant avec sa capitale al-Qods.



Le Parlement arabe avait choisi hier par acclamation le Bahreïni Adel Abderrahman al-Asoumi comme nouveau président pour succéder au saoudien Mishaal bin Fahm Al-Salami.



29/10/2020