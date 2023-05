Les États-Unis d'Amérique saluent le rôle du Maroc en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

Les États-Unis d’Amérique ont salué, lors de la réunion politique de haut niveau de l'Initiative de Sécurité contre la Prolifération (PSI), qui s'est ouverte mardi à Jeju, en République de Corée, le rôle du Maroc dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive en Afrique.

Intervenant lors de cette réunion, qui se tient du 30 mai au 02 juin, la Sous-Secrétaire d’État américaine pour le Contrôle des Armements et la Sécurité Nucléaire, l’Ambassadeur Bonnie Jenkins, s’est félicitée du partenariat liant le Maroc aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de la PSI, un partenariat qui se renforcera par d’autres actions opérationnelles destinées aux pays africains en 2024, faisant du Maroc un modèle en matière de non-prolifération des armes de destruction massive.

La réunion de Jeju endossera une déclaration conjointe, appuyée par plus de 80 pays, dont le Maroc, qui appelle à une coopération régionale et internationale renforcée dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive, face aux dynamiques sécuritaires émergentes qui marquent le contexte géopolitique actuel.

M. Redouane Houssaini, Directeur des Nations-Unies et des Organisations internationales au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, conduisait la délégation marocaine à cette réunion, également composée de hauts responsables de l'Administration de la Défense Nationale et de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

L'Initiative de Sécurité contre la Prolifération (PSI) est un cadre de coopération multilatérale volontaire lancé en 2003 et dont le Maroc est membre fondateur, destinée à mettre en œuvre les "Principes d'Interception". Elle vise à renforcer la coopération opérationnelle entre les différents Ministères et Agences nationales chargées de la sécurité à travers des mesures pour lutter contre le transport illicite des ADM, leurs vecteurs, et les matériaux connexes.

(map 30/05/2023)