Les Initiatives Royales pour la promotion de la condition de la femme, hautement saluées par la Secrétaire exécutive de la CEA-ONU

Les initiatives prises par SM le Roi Mohammed VI pour la promotion de la condition de la femme ont été hautement saluées par la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA-ONU), Mme Vera Songwe.

Mme Songwe, qui a reçu vendredi au siège de la CEA-ONU à Addis-Abeba, l'Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union Africaine et de la CEA-ONU, M. Mohamed Arrouchi, a également exprimé ses vifs remerciements au Maroc pour le soutien et l’engagement constants du Royaume dans divers projets onusiens.



"Je remercie la Mission du Royaume pour son étroite collaboration avec les Nation Unies et particulièrement avec la CEA-ONU", a souligné la responsable onusienne dans une déclaration à l’issue de cette entrevue.



"Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles en raison de la pandémie de la Covid-19, mais avec le Maroc nous sommes en train d'œuvrer sur la question de la migration", a ajouté la secrétaire exécutive de la CEA-ONU et Secrétaire générale adjointe de l'ONU.



Lors de cette rencontre, Mme Songwe et M. Arrouchi ont passé en revue les préparatifs pour les prochaines échéances au niveau de la CEA-ONU, sachant que le Maroc est rapporteur du bureau de la conférence des ministres des Finances de cette Commission onusienne.



L’accompagnement de la CEA-ONU lors de la présidence du Maroc du sous-comité du Comité des Représentants permanents de l’Union Africaine sur les questions économiques et commerciales, a été également abordé par les deux parties.



Les deux responsables ont aussi eu des échanges sur la 2ème session historique de la CEA-ONU, tenue au Maroc en 1960 à Tanger, et qui sera célébrée éventuellement l’année prochaine.



Mme Songwe a saisi cette occasion pour exprimer ses chaleureuses félicitations au Royaume à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux ancêtres.

(MAP-30/07/2021)