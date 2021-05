Les ministres arabes des AE saluent le rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, dans la protection de la ville sainte

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué, mardi, le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans la protection de la ville sainte.

Une résolution, rendue publique au terme d'une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des AE, a salué le rôle du Comité Al-Qods dans la protection de la ville sainte et en soutien à la résistance du peuple palestinien, mettant en avant l'importance des efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à cet effet.

En vertu de cette résolution, le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a été chargé de coordonner l'action avec l'Organisation de la coopération islamique pour protéger la ville d'Al-Qods contre les agressions et politiques systématiques d'Israël.

Le Maroc a été représenté à cette réunion, qui s'est tenue par visioconférence, à la demande de la Palestine, par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes.

MAP 11/05/2021