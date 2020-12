L'Espagne et le Maroc "engagés" dans la reprise économique post-Covid (ministre espagnole des AE)

La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha Gonzalez Laya, a souligné, mardi, que son pays et le Maroc sont "engagés" dans la reprise économique post-Covid.

"L’Espagne et le Maroc sont complètement engagés de manière bilatérale pour promouvoir la reprise économique post-Covid et la prochaine Réunion de Haut Niveau sera l’occasion de concrétiser cet engagement", a relevé M. Gonzalez Laya dans un entretien accordé à la radio espagnole Cadena Ser.



L’objectif lors de cette réunion, prévue le 17 décembre à Rabat, est "de donner la priorité aux questions sur lesquelles il existe des accords entre le Maroc et l'Espagne" et de parvenir à des "résultats concrets", a fait noter la cheffe de la diplomatie espagnole.



Mme Gonzalez Laya a indiqué que l’agenda fixé pour réussir ce rendez-vous sera mis en place dans le cadre de "la bonne entente et du climat positif" existant entre les deux pays.

MAP: 08/12/2020