L’évolution de la situation épidémiologique au centre d’une réunion du Chef de gouvernement avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu lundi à Rabat, une réunion avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement, pour discuter de la situation épidémiologique dans le Royaume, et de certains développements s’y rapportant, notamment la nécessité d’accélérer le rythme du processus de vaccination pour atteindre l’immunité collective.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, les différents chefs des formations politiques ont salué la récente décision du gouvernement de rouvrir les frontières aux vols au départ et à destination du Royaume, à compter du 7 février, suites aux recommandations de la commission scientifique et technique, en prenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc et dans le monde, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Ils ont exprimé leur considération quant aux contraintes et raisons ayant motivé les autorités publique à fermer les frontières en vue d’immuniser le Royaume et la santé des citoyens, malgré la prise de conscience du coût de la décision de fermeture sur les plans économiques, social et psychologique.

Pour consolider les acquis, les participants ont été unanimes à souligner que la décision de réouverture de l’espace aérien ne peut être efficace qu’à travers le strict respect de toutes les mesures préventives et l’observation de l’ensemble des directives émanant des autorités publique en vue de lutter contre la propagation des nouveaux variants de la covid-19.

Pour assurer l’adéquation des mesures et dispositions prises avec l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, ils se sont accordés sur la nécessité pour le gouvernement et les différents partis politiques de continuer à jouer leurs rôles d’encadrement pour la sensibilisation des citoyens à l’importance de la participation massive à la campagne de vaccination pour les groupes non encore vaccinés en vue d’accélérer le rythme de la Campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, tout en renforçant l’immunisation avec la troisième dose de rappel, pour éviter d’éventuelles complications en cas d’infection, la vaccination étant la seule solution pour atteindre l’immunité collective.

“Cette décision audacieuse d’ouvrir les frontières nécessite des efforts intensifs de la part de touts les citoyennes et citoyens pour compléter le schéma vaccinal avec la troisième dose de rappel afin de renforcer l’immunité collective de notre société afin de retrouver une vie normale et naturelle”, poursuit le communiqué.

Selon la même source, cette rencontre était aussi l’occasion de saluer le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, jeudi dernier, des travaux de réalisation d’une usine de fabrication de vaccins anti Covid-19 et autres vaccins, un projet structurant qui, à terme, contribuera à assurer la souveraineté vaccinale du Royaume et du continent africain dans son ensemble et fera du Maroc un pôle biotechnologique mondial, capable de subvenir aux besoins sanitaires du continent à court et long termes.

Cette réunion a également été l’occasion d’examiner l’importance et la sensibilité des mesures à prendre par le gouvernement sur les plans économique et social.

La réunion a été marquée par la présence de MM. Mohamed Aujjar (RNI), Abdellatif Ouahbi, Secrétaire général du PAM, Nizar Baraka, Secrétaire général du PI, Driss Lachgar, Premier secrétaire de l’USFP, M’hand Laenser, Secrétaire général du MP, qui était accompagné de Mohamed Ouzzine, Mohamed Nabil Benabdallah, Secrétaire général du PPS, Mohamed Sajid, Secrétaire général de l’UC, Jamaa Al Mouatassim du PJD, Abdessamad Archane, Secrétaire général du MDS, Mostafa Benali, président du FFD, Ahmed Sbai du PSU, et Tahar Mohouch du CNI.

MAP 31/01/2022