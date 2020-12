Mme.Bouchareb: L'Habitat nécessite une vision participative et partenariale

Le secteur de l'Habitat au Maroc nécessite une nouvelle vision participative et partenariale, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb.

Cette nouvelle vision permettra une amélioration de la qualité et le cadre de vie du citoyen, a souligné Mme Bouchareb qui s'exprimait lors de la cérémonie inaugurale de la 4ème édition hybride du Salon Al Omrane Expo 2020, initié par le Groupe Al Omrane sous le thème "Résilience et innovation face à la crise: Penser l'habitat de demain".



Elle a, dans ce sens, fait savoir que ce salon se veut un espace de débat pour l'ensemble des acteurs de cet écosystème en vue de répondre aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, lesquelles permettront de relancer le secteur de l'habitat, principalement celui de la construction et de la promotion immobilière.



Le thème de cette année répond parfaitement à la conjoncture actuelle, a-t-elle poursuivi, précisant que la participation de plusieurs acteurs, notamment des territoires, reste cruciale dans le sens où ces derniers sont en mesure d'aider le ministère à implémenter un plan de relance efficace pour avoir "un logement de demain" satisfaisant les différentes attentes des citoyens en termes de qualité et de densité.



Et de rappeler que le Maroc s'est solidement engagé dans la réalisation d'un développement urbain durable pour l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre les inégalités sociales. Pour sa part, le Président du directoire du Groupe Al Omrane, Badre Kanouni, a indiqué que cet évènement constitue une occasion d'échanger sur les principaux axes prévus pour la relance de l'habitat, d'analyser les vecteurs de résilience du secteur face à la crise, ainsi que de présenter et discuter des dernières innovations et nouveaux paradigmes en la matière.



Il s'agit, également, d'un véritable espace de rencontre entre les sociétés filiales du Groupe et leurs partenaires, avec le grand public désireux de saisir les opportunités d'achat de logements, de terrains et de locaux d'activités mis en vente à l'échelle du territoire national. Al Omrane Expo permet aussi de partager les expertises en matière d'habitat et de développement urbain.



M. Kanouni a, à cet effet, relevé que tous les citoyens ont la possibilité de se connecter et d'accéder à un véritable salon virtuel et visiter, région par région, tout ce qu'offre le Groupe Al Omrane en termes d'habitat (social, économique, aménagement des équipements publics, zones industrielles, etc) avec également des équipes commerciales disponibles et des prises de rendez-vous en ligne pour concrétiser les opérations d'achat, sans pour autant avoir à se déplacer.



Et de conclure que le Groupe, qui a déployé des efforts colossaux en matière de résorption de l'habitat insalubre, de production de logements en faveur des ménages les plus démunis, de promotion du logement social et de la réduction du déficit en logement, ambitionne de consolider sa position en tant qu'entreprise exemplaire en responsabilité sociétale et ce, via une contribution active à l'échafaudage du nouveau modèle de développement et à la relance de l'économie nationale.

MAP: 17/12/2020