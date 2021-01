Lutte contre l'islamisme radical: la France doit s’entourer du Maroc, un de ses principaux alliés dans la région

Dans son combat contre l’islamisme radical, la France doit s’entourer du Maroc, un de ses principaux alliés dans la région, affirme le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU. "Le Maroc est incontestablement un pôle de stabilité politique et religieuse aux portes de l’Europe. Le Royaume à majorité musulmane pratique l’Islam du juste milieu, ou wasatiyya, qui renvoie aux notions de modération et de pondération », écrit le général français dans une tribune publiée par le magazine Marianne sur son site internet sous le titre "Le Maroc et les Émirats arabes unis, deux alliés dans la lutte contre l'islamisme".

La particularité du Maroc, a-t-il expliqué, «se traduit dans les faits par la promotion d’un islam orthodoxe, mais prompt à se réformer pour rester en adéquation avec son temps. Celui-ci s’avère être un bon rempart contre le développement d’interprétations radicales de la religion".



«Tout cela fait du Maroc un partenaire clé face à la double menace de l’islam politique et du terrorisme aux portes de l’Europe", assure le général français.



Et d’ajouter : "Afin de mener le combat contre la menace terroriste et l’expansion de l’islam radical, la France doit se doter sur son sol d’un arsenal juridique fort mais juste, et s’entourer en dehors de ses frontières de partenaires fiables".

MAP: 15/01/2021